61-річна попдіва Мадонна завжди боролась за свободу й самовираження. Проте її позиція стала приводом для судового позову в Росії. Активісти вимагали оштрафували зірку за публічну підтримку ЛГБТ-спільноти на концерті в Санкт-Петербурзі. Як з'ясувалося, відшкодування позивачі так і не отримали.

На особистій сторінці в інстаграмі Мадонна пригадала курйозний інцидент, який стався з нею під час концерту в Росії. У серпні 2012 року вона виступила в Санкт-Петербурзі й зі сцени підтримала ЛГБТ-спільноту. Крім того, глядачі отримали рожеві браслети, які символізують толерантність до представників ЛГБТ.

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Тоді група активістів подала судовий позов проти зірки та організаторів, вимагаючи відшкодувати їм моральні збитки на суму понад 10 мільйонів доларів. Позивачі заявили, що Мадонна образила їх своїми висловлюваннями. Варто зазначити, що у березні 2012 року в Санкт-Петербурзі ухвалили закон, який передбачає штрафи за "пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх".

"Я тут, щоб сказати, що ЛГБТ-спільнота, як тут, так і по всьому світу, має однакові права на гідне поводження, повагу, терпимість, співчуття і любов. Ви згодні?", – озвучила Мадонна зі сцени.

Вона показала фрагмент свого виступу, який став приводом для судової тяганини, та за вісім років після скандалу заявила, що штраф вона так і не заплатила.

Я сказала цю промову під час концерту в Санкт-Петербурзі вісім років тому. Уряд оштрафував мене на 1 мільйон доларів за підтримку гей-спільноти. Я так і не заплатила їм,

– прокоментувала зірка.

Слід зауважити, що на концерті Мадонни був лише один з восьми позивачів, а інші отримали "моральну травму", переглянувши відео в мережі. Тому в суді позов відхилили, а гроші стягнули на користь організаторів концерту та власників майданчика, на якому відбулося шоу.