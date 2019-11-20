Не баром єдиним: місця, в яких приємно провести час

Закінчується листопад, а за ним прийде зима. Час від часу вам буде хотітися вийти з квартири, але гуляти на вулиці вже буде холодно. Тоді ви почнете задаватися питанням, де ж зустрітися з друзями або просто провести час. З цієї нагоди ми підготували добірку таких місць у Києві без терміну придатності.

Для занять спортом

Цей той випадок, коли тренажери не потрібні і недоречні – і без них є, чим зайнятися. Ідея спортхабів FIZMAT в роботі з власною вагою. Організатори запевняють: цього достатньо, щоб значно поліпшити спортивну форму і підтримувати її. Зараз в FIZMAT є: TRX, йога, сайклінг і набір унікальних інтенсивних програм, челенджів.\

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FIZMAT вже відкрив два хаба: в бізнес-центрі PROTASOV і на Подолі, в бізнес-центрі DOMINO. А за тренерів – зіркові фахівці. Одна з них – Діля Букатар, переможниця гонок з перешкодами Race Nation і Spartan Race.



FIZMAT

Адреса: Fizmat Podil, вулиця Нижній Вал, 51

Fizmat Protasov, вулиця Миколи Грінченка, 2/1

Для натхнення

В них всі хочуть побувати і пережити емоції на собі. Одна з таких локацій – кафе і книжковий магазин "Моя Книжкова Полиця".

Тут ви можете зустрітися з друзями, випити кави і придбати книгу. На стелажах немає випадкових книг, тільки відібрані мастхеви нових або невеликих видавництв.



"Моя Книжкова Полиця"

Адреса: вулиця Пушкінська 7,

вулиця Срібнокільська, 1а

Для інтровертного перезавантаження і продуктивної самотності

Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як катаються велосипедисти на велотреку.

2 роки тому його реконструювали і він досі залишається топовим місцем для фотозйомок та відеокліпів. Місце в центрі Києва, де можна спокійно провести час наодинці з собою, зловити натхнення або ж потрапити в чийсь інстаграм-кадр.



Київський велотрек

Адреса: вулиця Липинського, 15

Для роботи

В першу чергу, власники Sofa Store позиціонують себе як коворкінг, а потім як кав'ярню, магазин з пластинками і вінтажними меблями. Кожен знайде щось своє.

Креативний простір влаштувалася всередині популярного нічного клубу Closer і тепер там можна перебувати цілодобово. Вранці працювати в Sofa Store, а вночі танцювати на концертах і діджей-сетах в Closer.



Sofa Store

Адреса: вулиця Нижньоюрківська, 31

Для побачень в атмосфері 70-х

The cinematographer's party – бар, необістро або ж місце для побачень в дусі 70-х. Його відкрив режисер Роман Жирних, який співпрацює з київськими продакшенами Family і Radioaktive Film.

Атмосферу 70-х створює сам інтер'єр закладу. Вінтажні крісла, радянська кераміка у вигляді риби, картина в стилі супрематизм, старий чемодан, радіоприймач - вони точно викличуть у вас приємні спогади або хоча б огорнуть бабусиним затишком.

В меню – авторські коктейлі, шоколадний ганаш, татакі з телятини, білокачанна капуста.



The cinematographer's party

Адреса: вулиця Велика Житомирська, 34