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Не "Безодня", а дно: в мережі розкритикували трейлер до російського фільму "Чорнобиль"

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В мережі розкритикували трейлер російського фільму про Чорнобиль / YouTube

Після успіху серіалу "Чорнобиль" від HBO чимало кіностудій та режисерів взялися за створення подібних проєктів, однак, схоже, не всім це вдається. До прикладу, перший тизер до російського фільму "Чорнобиль: Безодня" "розгромили" за кілька годин.

Перший тизерний трейлер до російського фільму "Чорнобиль: Безодня" з'явився на відеохостингу YouTube напередодні, 10 лютого. Менше, ніж за добу, ролик переглянули понад 700 тисяч разів, однак при таких переглядах, він отримав 7 тисяч "дизлайків" і 1,6 тисячі вподобань.

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Автором ідеї та режисером стрічки виступає російський актор Данила Козловський, який також зіграв головну роль у картині. Власне, через це він напоровся на різку критику в коментарях.

"Фільм Данила Козловського про Данила Козловського", "Сам граю, сам співаю, сам квитки продаю", "Сам придумав. Сам зняв. Сам зіграв. Сам змонтував. Сам подивився", – такі та подібні коментарі залишають глядачі під відеороликом.

Чорнобиль Безодня трейлер російського фільму
Скріншот коментарів під трейлером російського фільму "Чорнобиль" 

Також поціновувачі кіномистецтва зазначили, що якість зйомки жахлива, як і додані до ролика спецефекти. "Знімати таке після HBO – самогубство", "На спецефекти у Козловського грошей не вистачило", "Фільм ще не вийшов, а вже увійшов у "відстій", "Оскар за спецефекти диму", – саркастично коментували відеоролик глядачі.

Чорнобиль. Безодня: російський трейлер до фільму 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle
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