Не "Безодня", а дно: в мережі розкритикували трейлер до російського фільму "Чорнобиль"
Після успіху серіалу "Чорнобиль" від HBO чимало кіностудій та режисерів взялися за створення подібних проєктів, однак, схоже, не всім це вдається. До прикладу, перший тизер до російського фільму "Чорнобиль: Безодня" "розгромили" за кілька годин.
Перший тизерний трейлер до російського фільму "Чорнобиль: Безодня" з'явився на відеохостингу YouTube напередодні, 10 лютого. Менше, ніж за добу, ролик переглянули понад 700 тисяч разів, однак при таких переглядах, він отримав 7 тисяч "дизлайків" і 1,6 тисячі вподобань.
Цікаво: 8 фактів про український фільм "Гола правда", яких ви точно не знали
Автором ідеї та режисером стрічки виступає російський актор Данила Козловський, який також зіграв головну роль у картині. Власне, через це він напоровся на різку критику в коментарях.
"Фільм Данила Козловського про Данила Козловського", "Сам граю, сам співаю, сам квитки продаю", "Сам придумав. Сам зняв. Сам зіграв. Сам змонтував. Сам подивився", – такі та подібні коментарі залишають глядачі під відеороликом.
Скріншот коментарів під трейлером російського фільму "Чорнобиль"
Також поціновувачі кіномистецтва зазначили, що якість зйомки жахлива, як і додані до ролика спецефекти. "Знімати таке після HBO – самогубство", "На спецефекти у Козловського грошей не вистачило", "Фільм ще не вийшов, а вже увійшов у "відстій", "Оскар за спецефекти диму", – саркастично коментували відеоролик глядачі.
Чорнобиль. Безодня: російський трейлер до фільму