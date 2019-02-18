Не боїмось визнавати свої слабкості, – гурт KAZKA прокоментував критику про виступ на Нацвідборі

Український гурт KAZKA, який швидко завоював славу та виступив на Національному відборі до Євробачення-2019, отримав нещадну критику від глядачів та зіркових суддів шоу. Перед фіналом вокального проекту музиканти вирішили звернутись до прихильників та прокоментувати несхвальні відгуки.

Згідно з жеребкуванням, гурт KAZKA вийшов на сцену в другому півфіналі Нацвідбору до Євробачення-2019. Суперечний виступ відбувся 16 лютого в Києві.

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Ще під час трансляції шоу чимало користувачів мережі не приховували свого розчарування від вокалу солістки колективу Олександри Заріцької. Люди навіть запровадили флешмоб #NOKAZKA. Спів артистки назвали далеким від ідеалу й зіркові судді, які порадили дівчині подолати надмірне хвилювання. На таку нещадну критику вирішили відреагувати самі учасники KAZKA, які зробили це публічно, на своїй сторінці в Instagram.

Спершу музиканти звернулись до своїх прихильників та творчої команди зі словами подяки. Гурт KAZKA зізнався, що саме завдяки чималій підтримці вони прагнуть досягати нових висот. Окрім цього, колектив заявив, що має куди рости та не боїться визнавати свої слабкі місця.

Претендувати на те, щоб виступати від імені всієї країни — це велика відповідальність! Ми не боїмось визнавати свої слабкості. Нам є над чим працювати та куди вдосконалюватись. Розуміємо, що суспільство (як фанати, так і ті, хто не зичать нам успіху) будуть кожну нашу помилку розглядати під мікроскопом. Це нормально, адже здорова критика дає поштовх ставати кращим! На жаль, ми також помітили спроби задіяти брудні методи боротьби в Нацвідборі 2019 року,

– заявив гурт.

Окрім цього, українські музиканти додали, що не мають наміру опускати руки через нещадну критику в мережі, бо вірять "в себе, в свою команду, в свого глядача і в ту музику, яку грають".

Виступав гурту KAZKA третім у півфіналі Національного відбору. Від зіркового журі та глядачів колектив отримав середні бали, що допомогло їм потрапити у фінал шоу. Наразі мережу підкорює кавер на конкурсну пісню KAZKA, а меломани зазначають, що маловідома співачка значно краще виконала композицію Apart, аніж її кумир – Олександра Заріцька.

Нацвідбір Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ гурту KAZKA