Не Джеймс Бонд: про яку роль мріяв актор Деніел Крейг

Голлівудський актор Деніел Крейг зіграв у десятках успішних фільмів. Однак глядачі закохались у його образ Джеймса Бонда. Та про яку роль у дитинстві мріяв харизматичний красень – він днями розповів журналістам.

Як передає таблоїд Metro, Деніел Крейг став зіркою нового випуску журналу Saga. Саме у спілкуванні з журналістами він відверто розповів про свою кар'єру та зізнався: в той час, коли мільйони чоловіків мріють про образ безстрашного Джеймса Бонда, він хотів зіграти якогось супергероя з коміксів DC чи Marvel.

Цікаво, чому: Деніел Крейг більше не буде агентом 007

"Люди завжди кажуть мені: "Ви, мабуть, мріяли грати Джеймса Бонда, коли були дитиною". Моя відповідь – ні. Ніколи такого не було. Я мріяв про безліч інших речей – Супермена, Людини-павука, Людини-невидимки, та навіть хорошого старомодного ковбоя", – поділився Деніел Крейг.

Та актор не шкодує, що отримав можливість перевтілитись у культового шпигуна. Саме роль Джеймса Бонда, за словами Деніела Крейга, є однією з найкращих у світовому кінематографі.

Бонда так багато, що зараз це здається іронічним. Мені пощастило отримати одну з найкращих ролей в кіно. Немає ніяких недоліків в тому, щоб грати Бонда,

– запевнив Деніел Крейг.

Наразі на прем'єру очікує нова частина "бондіани". Фільм "007: Не час помирати" мав вийти на великий екран 9 квітня. Однак через коронавірус презентацію перенесли на 12 листопада 2020 року.

За сюжетом, Джеймс Бонд хоче відпочити від шпигунської роботи та оселяється на Ямайці. Однак спокій йому може тільки снитись: агента знаходить його знайома з ЦРУ Фелікс Лейтер. Вона веде справу про зникнення науковців. Загадковий злочин може стати початком знищення світу, тому за справу візьметься легендарний Джеймс Бонд.

Це вже 5-а кінострічка про спецагента 007, головну роль в якій грає Деніел Крейг. Сам актор зізнається, що більше не буде брати участь в "бондіані", адже на нього чекають нові кінопроєкти.

Дивіться трейлер до фільму "007: Не час помирати": відео