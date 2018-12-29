Не хочу, щоб вони були абсолютно слухняними, – Анджеліна Джолі розповіла про виховання дітей

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі – не тільки успішна зірка та Посол доброї волі ООН, але й щаслива матуся 6 дітей. Днями у відвертому інтерв'ю знаменитість розповіла про виховання нащадків.

Відвертим зізнанням Анджеліна Джолі поділилась в ефірі BBC Radio 4, передає People. Акторка, яка воліє більше говорити про роботу з журналістами, аніж про особисте життя, здивувала прихильників. Зірка заявила, що саме поява дітей спонукала її зайнятись гуманітарною місією.

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"Діти змушують вас рости і приносять в життя частинку неприборканої стихії... Всі мої діти по-хорошому неслухняні. Це цікаво і прекрасно. Я не хочу, щоб вони були абсолютно слухняними маленькими людьми, які говорять тільки те, що доречно. Вони повинні знайти себе", – розповіла Анджеліна Джолі.



Анджеліна Джолі з дітьми / Instagram / @angiejoliepittfans

Акторка зізналась, що її батьки мали таку ж методику у вихованні. Тому Анджеліна Джолі з посмішкою згадує свої бунтарські роки, що додали їй впевненості та хоробрості.

Я була юним панком. Мені подобалася ідея боротьби за свої ідеали, за те, в що вірю. Подобалося бути хороброю в житті, в своєму виборі, подобалася здатність зробити щось по-своєму. Я не відчуваю, що сильно змінилася в цьому сенсі,

– додала Анджеліна Джолі.

Водночас знаменитість заявила, що оберігає дітей від впливу соціуму. Тому 17-річний Меддокс, 15-річний Пакс, 13-річна Захара, 12-річна Шайло і 10-річні близнюки Нокс і Вів'єн не мають своїх сторінок в соцмережах. Окрім цього, вони мають обмеження у перегляді телебачення.

"Ми остання сім'я, якої немає на Facebook... Мої діти бачили новини про себе, в яких правда була спотворена, тому в них особливе ставлення до того, хто говорить правду і яка вона насправді", – розповіла Джолі.

Нагадаємо, що після понад 2 років судової тяганини Анджеліна Джолі та Бред Пітт дійшли згоди в питання про опіку над дітьми. Тепер зірковий татусь має змогу бачитись зі своїми нащадками та проводити з ними вільний час. При цьому Анджеліна Джолі більше не втручається у цей процес. На такий компроміс пара пішла після того, як Пітт заявив, що його діти можуть отримати психологічну травму через деспотію Джолі в питаннях їх спілкування.