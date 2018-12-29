Не хочу, щоб вони були абсолютно слухняними, – Анджеліна Джолі розповіла про виховання дітей

136 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / toofab.com

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі – не тільки успішна зірка та Посол доброї волі ООН, але й щаслива матуся 6 дітей. Днями у відвертому інтерв'ю знаменитість розповіла про виховання нащадків.

Відвертим зізнанням Анджеліна Джолі поділилась в ефірі BBC Radio 4, передає People. Акторка, яка воліє більше говорити про роботу з журналістами, аніж про особисте життя, здивувала прихильників. Зірка заявила, що саме поява дітей спонукала її зайнятись гуманітарною місією. 

Читайте також: Після Різдва: Анджеліна Джолі зводила дітей на сніданок у Лос-Анджелесі – фото

"Діти змушують вас рости і приносять в життя частинку неприборканої стихії... Всі мої діти по-хорошому неслухняні. Це цікаво і прекрасно. Я не хочу, щоб вони були абсолютно слухняними маленькими людьми, які говорять тільки те, що доречно. Вони повинні знайти себе", – розповіла Анджеліна Джолі.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Instagram / @angiejoliepittfans

Акторка зізналась, що її батьки мали таку ж методику у вихованні. Тому Анджеліна Джолі з посмішкою згадує свої бунтарські роки, що додали їй впевненості та хоробрості. 

Я була юним панком. Мені подобалася ідея боротьби за свої ідеали, за те, в що вірю. Подобалося бути хороброю в житті, в своєму виборі, подобалася здатність зробити щось по-своєму. Я не відчуваю, що сильно змінилася в цьому сенсі,
– додала Анджеліна Джолі. 

Водночас знаменитість заявила, що оберігає дітей від впливу соціуму. Тому 17-річний Меддокс, 15-річний Пакс, 13-річна Захара, 12-річна Шайло і 10-річні близнюки Нокс і Вів'єн не мають своїх сторінок в соцмережах. Окрім цього, вони мають обмеження у перегляді телебачення. 

"Ми остання сім'я, якої немає на Facebook... Мої діти бачили новини про себе, в яких правда була спотворена, тому в них особливе ставлення до того, хто говорить правду і яка вона насправді", – розповіла Джолі. 

Нагадаємо, що після понад 2 років судової тяганини Анджеліна Джолі та Бред Пітт дійшли згоди в питання про опіку над дітьми. Тепер зірковий татусь має змогу бачитись зі своїми нащадками та проводити з ними вільний час. При цьому Анджеліна Джолі більше не втручається у цей процес. На такий компроміс пара пішла після того, як Пітт заявив, що його діти можуть отримати психологічну травму через деспотію Джолі в питаннях їх спілкування. 

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Анджеліна Джолі Голлівуд
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7442
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
28 грудня 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 315
Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
28 грудня 16:00 Музичні новинки грудня: 10 пісень, які варто почути ще в цьому році
Олена Булан 867
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
28 грудня 15:05 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 474
Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця
28 грудня 14:32 Джону Ледженду – 40: топ-5 пісень популярного виконавця
177
Меню на Новий рік 2019: які смаколики приготувати вдома
28 грудня 14:25 Меню на Новий рік 2019: які смаколики приготувати вдома
2872
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук