Не хотіла у вірити в зраду, – Дженніфер Еністон вперше розповіла про зустріч з Анджеліною Джолі

Колишня дружина голлівудського актора Бреда Пітта Дженніфер Еністон розповіла подробиці про єдину свою очну зустріч з актрисою Анджеліною Джолі, після зустрічі з якою її покинув чоловік.

Про це Дженніфер зізналася в інтерв'ю виданню Vanity Fair. Як згадала Еністон, вона зустрілася з Джолі вперше випадково на стоянці у Лос-Анджелесі в 2004 році, незадовго до початку зйомок фільму "Містер і місіс Сміт", у якому Анджеліна і Бред грали подружжя.

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Тоді Дженніфер привітала акторку з роллю і зазначила, що її чоловік зрадів стосовно того, що буде працювати з нею.

В той день я зупинилася перед Анджеліною і представилася. Ми зустрілися на автомобільній стоянці, неподалік від локації, де знімалися "Друзі". Я сказала: "Бред такий радий, що буде працювати з вами. Сподіваюся, що ви добре проведете час",

– повідомила Еністон.

Коли знімання "Містер і місіс Сміт" розпочалися Дженніфер зрозуміла, що її чоловік Бред Пітт захопився іншою жінкою. "На даному етапі мене вже нічого б не здивувало, але я б хотіла йому вірити. Це справді неприємно", – наголосила зірка серіалу "Друзі".



Дженніфер Еністон і Бред Пітт / Getty Images

Після зйомок фільму, що завершились у 2005 році, між головними акторами Анджеліною Джолі та Бредом Піттом спалахнули почуття. Голлівудський красень покинув свою дружину та оселився із колегою по стрічці.

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Що відомо про стосунки Бреда Пітта та Дженніфер Еністон?Зіркова пара одружилася у 2000 році і вважалася одним із найзразковіших подружжів Голлівуду. Однак у їхньому шлюбі пустилася тріщина й у 2005 році вони розлучилися. Після цього Дженніфер Еністон довго була в пошуках і лише у 2015 році вийшла заміж за Джастіна Теру, з яким розлучилася у 2018 році.



Бред Пітт у свою чергу понад 10 років перебував у стосунках з Анджеліною Джолі, одружившись у 2014 році. Однак через два роки після узаконення стосунків вони заявили про розлучення, яке набуло статусу скандального і тривало близько двох років.