Не хотів виходити з дому, – екс-чоловік Кім Кардашян розповів про життя після розлучення

Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян створює картинку сімейної ідилії з Каньє Вестом. Однак у ЗМІ просочилась інформація, як насправді нелегко жити з нею. Своєю історією поділився екс-чоловік Кім – бейсболіст Кріс Гамфріс.

34-річний спортсмен досі не обговорював своє особисте життя та після розриву з Кім Кардашян уникав спілкування з журналістами, передає People. Однак днями Кріс Гамфріс оголосив про завершення спортивної кар'єри, написавши есе про своє життя. Чільне місце у розповіді він приділив екс-дружині, яка, за його словами, негативно повпливала на нього.

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Хоч шлюб Кім та Кріса протривав усього 72 дні, однак життя бейсболіста стрімко змінилось. І в не найкращу сторону. Професійного бейсболіста перестали сприймати, як перспективного спортсмена, а як колишнього Кім Кардашян і хлопця з реаліті-шоу.

"Я зустрів дівчину, яка виявилася дуже популярною, і одружився з нею. Та це прокляття... Я не знав, у що вплутуються. Був дуже наївний і не думав, наскільки сильно зміниться все моє життя. Дещо турбує мене досі – думка окремих людей, які вважають, що наш шлюб був фіктивним. У світі багато фейків, але наші стосунки були на 100% щирими. Коли стало зрозуміло, що в нас нічого не вийде... Ну, що я можу сказати? Це жахливо. Нелегко переживати таке в колі друзів, родини, але коли на тебе дивиться ще й весь світ – це зовсім інше. Це було жорстоко", – відверто розповів Кріс Гамфріс.

Окрім цього, слава колишньої дружини і досі переслідує спортсмена. А одразу після розлучення Кріс хотів замкнутись від всього світу та навіть уникав публічних виходів.

Я не знав, як зі всім впоратися. Неможливо підготуватися до того, що до тебе на кожному кроці підбігають, фотографуються, говорять різні речі. Я взагалі не хотів виходити з дому. Відчував, що люди мають ненависть до мене і навіть самі не знають, чому,

– згадав екс-чоловік Кім Кардашян.

Згодом Кріс Гамфріс вирішив вдавати із себе іншу людину при зустрічі з прихильниками шоу "Сімейство Кардашян". Спортсмен називався іншим іменем та додавав, що люди просто обізнались. Це повпливало і на психологічний стан бейсболіста, адже в один момент він зовсім не хотів бути собою.

"Я не хотів бути Крісом Гамфрісом. Це найбожевільніше почуття в світі – не хотіти бути самим собою. Навіть не намагався захищати себе, тому що розумів, що перемогти не зможу. Неможливо протистояти таблоїдам", – додав він.

Після нетривалого шлюбу з бейсболістом Крісом Гамфріс Кім Кардашян закрутила роман з репером Каньє Вестом. Офіційне розлучення вона отримала в червні 2013-го, коли була на останньому місяці вагітності. У 2014 році Кім та Каньє одружились в Італії. Наразі американське подружжя щасливо живе у Лос-Анджелесі та виховує трьох спільних дітей.