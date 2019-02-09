Не KAZKA: Злата Огневич назвала свого фаворита на Нацвідборі до Євробачення-2019

Популярна співачка Злата Огневич, яка у 2013 році представляла Україну на Євробаченні, прокоментувала пісні претендентів на перемогу у вітчизняному Нацвідборі. Зокрема, артистка назвала свого фаворита.

За словами Злати Огневич, у Нацвідборі до Євробачення-2019 глядачі зможуть побачити різножанрову музику, яка здатна підкорити серця мільйонів меломанів. Однак з-поміж усіх учасників артистка все ж має своїх фаворитів.

Читайте також: Хто поїде на відбір Євробачення-2019 від України: список учасників

Зірка вирішила відверто назвати тих вокалістів, які, на її думку, гідні перемоги у вокальному шоу. Злата Огневич переконана, що це гурт Brunettes Shoot Blondes, які на Нацвідборі представлять свою пісню "Houston".

Я думаю, що цьому гурту ніщо не стане на заваді проходженню у фінал і навіть далі, бо це мої особисті фаворити. Неймовірне відео, 20 музичних інструментів в одному кліпі, сучасне аранжування, мислення, манера. Я просто обожнюю цей гурт та бажаю їм величезних успіхів,

– зазначила Злата Огневич.

Ще однією фавориткою співачки є скандальна MARUV, яка анонсувала свої виступи у Росії. За словами Злати Огневич, саме цей колектив розбавить Нацвідбір Євробачення-2019 якісною і сучасною музикою.

"Я буду дуже радіти, якщо MARUV виграє цей Нацвідбір, бо вони також класні. Якщо можна було б відправляти на конкурс Євробачення два гурти, то я б відправила обидва – MARUV і Brunettes Shoot Blondes", – додала Злата Огневич.

Окрім цього, артистка прогнозує, що у фінал Нацвідбору до Євробачення-2019, який прогримить 23 лютого, потраплять ANNA MARIA , VERA KEKELIA, Ivan NAVI та KAZKA.

Слухайте повний випуск відеоблогу Злати Огневич про Нацвідбір до Євробачення-2019:

Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, якого учасника першого півфіналу Нацвідбору ви вважаєте своїм фаворитом.