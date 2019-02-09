Не KAZKA: Злата Огневич назвала свого фаворита на Нацвідборі до Євробачення-2019

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Злата Огневич назвала своїх фаворитів на Нацвідборі до Євробачення-2019
Злата Огневич назвала своїх фаворитів на Нацвідборі до Євробачення-2019 / Instagram / @zlata.ognevich

Популярна співачка Злата Огневич, яка у 2013 році представляла Україну на Євробаченні, прокоментувала пісні претендентів на перемогу у вітчизняному Нацвідборі. Зокрема, артистка назвала свого фаворита.

За словами Злати Огневич, у Нацвідборі до Євробачення-2019 глядачі зможуть побачити різножанрову музику, яка здатна підкорити серця мільйонів меломанів. Однак з-поміж усіх учасників артистка все ж має своїх фаворитів. 

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Зірка вирішила відверто назвати тих вокалістів, які, на її думку, гідні перемоги у вокальному шоу. Злата Огневич переконана, що це гурт Brunettes Shoot Blondes, які на Нацвідборі представлять свою пісню "Houston".

Я думаю, що цьому гурту ніщо не стане на заваді проходженню у фінал і навіть далі, бо це мої особисті фаворити. Неймовірне відео, 20 музичних інструментів в одному кліпі, сучасне аранжування, мислення, манера. Я просто обожнюю цей гурт та бажаю їм величезних успіхів,
– зазначила Злата Огневич. 

Ще однією фавориткою співачки є скандальна MARUV, яка анонсувала свої виступи у Росії. За словами Злати Огневич, саме цей колектив розбавить Нацвідбір Євробачення-2019 якісною і сучасною музикою. 

"Я буду дуже радіти, якщо MARUV виграє цей Нацвідбір, бо вони також класні. Якщо можна було б відправляти на конкурс Євробачення два гурти, то я б відправила обидва – MARUV і Brunettes Shoot Blondes", – додала Злата Огневич. 

Окрім цього, артистка прогнозує, що у фінал Нацвідбору до Євробачення-2019, який прогримить 23 лютого, потраплять ANNA MARIA, VERA KEKELIA, Ivan NAVI та KAZKA.

Слухайте повний випуск відеоблогу Злати Огневич про Нацвідбір до Євробачення-2019:

 

Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, якого учасника першого півфіналу Нацвідбору ви вважаєте своїм фаворитом.

 

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Музика Злата Огневич
Джерело: 24 Канал
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