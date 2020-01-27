Не лише баскетболіст: Кобі Браянт став лауреатом Оскара у 2018 році

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув 26 січня внаслідок авіакастрофи на борту власного гелікоптера. Разом з ним перебувала 13-річна донька Джіана та інші члени екіпажу. Наразі вся спортивна спільнота та голлівудські друзі підтримують сім'ю спортсмена.

Прихильники баскетболу знають Кобі Браянта як відомого баскетболіста та одного з найкращих баскетболістів сучасності НБА. Чоловік завершив кар'єру у 2016 році та присвятив свій час великій родині – дружині Ванессі і чотирьом донькам.

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Але мало хто знає, що у 2017 році Кобі Браянт став автором сценарію та продюсером мультфільму "Дорогий баскетбол" (Dear Basketball), за який отримав премію Оскар у номінації "Найкращий короткометражний анімаціний фільм" 2018. Режисером стрічки став Глен Кін. Прем'єра мультфільму відбулась 23 квітня 2017 року на кінофестивалі Трайбека.

Сюжет мультфільму "Дорогий баскетбол": 5-хвилинний фільм ставить крапку в кар'єрі Кобі Браянта, де баскетболіст описує свою любов до гри, яка зародилася ще в дитинстві. Чоловік каже, що він та баскетбол дали одне одному все, що могли. Весь закадровий текст короткометражного фільму начитував сам Кобі Браянт.

Фільм "Дорогий баскетбол" (Dear Basketball) 2017 онлайн:

Окрім премії Оскар, фільм став лауреатом премії Енні та Спортивну премію Еммі.

Відео, як Кобі Браянта нагороджували премією Оскар-2018: