Не лише коров’ячий: стилісти назвали ще один модний принт 2019 року

Початок кожного нового року часто супроводжують модні покази, на яких модельєри демонструють нові тренди, що будуть популярними як мінімум один сезон. В число таких увійшов новий коров’ячий принт, який вже можна було побачити на речах багатьох зірок. Тепер же стилісти додали ще один актуальний принт 2019 року.

Анімалістичні принти загалом були дуже популярними у 2018 – на початку 2019 років. Леопардовий, крокодиловий, в стилі далматинця і зебри, коров’ячий, а тепер ще й зміїний! Так, саме останній стилісти у виданні Who What Wear назвали найпопулярнішим у 2019 році. В порівнянні з минулим роком, популярність зміїного принта зросла на 300 відсотків, що може свідчити лише про одне – всі модні блогери та стилісти тепер частіше з’являтимуться у світі моди в образах з елементами зміїних принтів.

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Анімалістичні принти продовжують підкорювати світ моди. Від леопарда до далматинця і навіть корови – сьогодні фешн-індустрія стала еклектичним модним сафарі. Пора познайомитися з ще однією модною тенденцією, яка більш холоднокровна, але не менш популярна – ласкаво просимо в рік змії!

– кумедно підкреслили початок модного року редактори популярного видання.

Але стилісти водночас радять, що зміїний принт слід носити дозовано. Найкраще свої looks доповнювати маленьким аксесуаром зі зміїної шкіри – ременем, мініатюрною сумочкою або ж парою стильних туфель. Не забувайте і про одяг з популярним принтом – брюки та блузи зі зміїним принтом, одягнуті поверх однотонних футболок і кроп-топів – створять відмінний образ!



Зміїний принт – головний тренд 2019 року! / Фото з Instagram