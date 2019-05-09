Не лише Меган Маркл: принцеса Беатріс порушила королівський протокол на світському заході

Принцеса Йоркська Беатріс є частою гостею різних світських подій. 8 травня вона відвідала Burlington Arcade, що в Лондоні, засвітивши оголені ноги в міні-сукні.

Внучка королеви Єлизавети II та дев'ята жінка у черзі на британський престол всього за кілька років змогла стати справжнім еталоном краси та елегантності. Після наполегливих тренувань принцеса Беатріс змогла схуднути на кілька розмірів та змінити власний стиль, в дечому наслідуючи дружину свого кузена принца Гаррі – Меган Маркл. Схоже, не лише це принцеса Беатріс вирішила перейняти від американки, яка 6 травня народила первістка Арчі.

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Принцеса Беатріс стала гостею банкету в честь 200-ліття торгового центру Burlington Arcade, що в Лондоні. Разом з іншими світськими левицями – Маріссою Монтгомері, Меліссою Міллс, Джорданою Ройбем та іншими – вона побувала на званій вечері та мала змогу вдосталь поспілкуватись зі знайомими.



Принцеса Йоркська Беатріс в Лондоні (третя праворуч) / Getty Images



Принцеса Йоркська Беатріс в Лондоні (четверта праворуч) / Getty Images

Відтак, для свого виходу вона обрала звабливу сукню вище колін, що вважається неприйнятним в королівському середовищі, яку доповнила яскравим червоним кардиганом міді-довжини з шовку та замшевими туфлями на підборах. Свій look принцеса доповнила трендовим чорним обручем, сумочкою Gucci із золостим ланцюжком та прикрасами на руках.



Принцеса Беатріс в міні-сукні на бенкеті / Getty Images