Не лише Starbucks: в останній серії "Гри престолів" фанати помітили черговий ляп

Довгоочікуваний серіал "Гра престолів" дійшов свого логічного завершення. У неділю, 19 травня, американські фанати побачили останній 6 епізод серіалу, в той час як українці змогли його оцінити лише наступного дня. Відтак, на детальний перегляд серії було чимало часу, через що прискіпливі фанати встигли побачити черговий ляп.

Відомо, що зйомки фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" тривали близько двох років. На зйомки кожної серії було задіяно сотні акторів, а бюджет вистачив би на створення кількох якісних фільмів. Відтак шанувальники екранізації серії книг "Пісня льоду й полум'я" очікували, що він матиме по-справжньому якісну "картинку".

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Але починаючи з 4 серії, фанати щоразу помічали нові недоліки постпродакшину серіалу. Спочатку на столі у Дейнеріс помітили стакан відомої американської мережі кафе Starbucks, у якому, за словами продюсерів, був трав'яний чай.



Напій Starbucks в одній зі сцен 4 серії 8 сезону "Гри престолів" / Скріншот

Згодом фанати помітили, як права залізна рука Джеймі Ланністера стала "живою", але потім виявилось, що це був фейк.



"Фейковий" ляп в "Грі престолів" / TMZ

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Але наразі є ще одні достовірні докази, що творці серілу "Гра престолів" таки недогледіли певні деталі. В 6 серії на 46-й хвилині в сцені ради лордів Вестеросу фанати помітили дві пластикові пляшки з водою, що стояли біля ніг героїв. Одна – біля Семвелла Тарлі, інша – біля Давоса Сіворта. Творці серіалу поки що ніяк не прокоментували черговий інцидент на знімальному майданчику.



Ляп з пластиковою пляшкою в "Грі престолів" / Instagram / @gotsurvives



Ляп з пластиковою пляшкою в "Грі престолів" / Instagram / @gotsurvives

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містив всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.