Не лише в образі Чаклунки: Анджеліна Джолі прийшла на зустріч з ініціативи ООН в сукні з мавпами

Напередодні, 11 жовтня, весь світ відзначав Міжнародний день дівчат. Однак святкування цього дня полягало не в привітанні жінок, а в тому, аби привернути увагу до проблем, з якими вони стикаються. До цієї ініціативи приєдналася голлівудська зірка Анджеліна Джолі.

Після промотуру Лондоном, Римом, Токіо та іншими містами Анджеліна Джолі приєдналася до святкування Міжнародного дня дівчат. Оскільки знаменитість є почесним послом ООН, вона не могла проігнорувати ініціативу організації.

Читайте також: Розкіш і сяйво: Анджеліна Джолі в неймовірній сукні прийшла на прем'єру "Чаклунки 2"

Компанію їй склала її екранна суперниця Ель Фаннінг, яка у фільмі "Чаклунка" грає принцесу Аврору. Разом зірки картини "Малефісента" відвідали одну з приватних шкіл для дівчат, де поспілкувалися з ними на важливі для них теми. Учениці мали змогу запитати відомих акторок про кар'єру, становище у суспільстві, а також вплив і тиск соціальних мереж на молоде покоління.

Для зустрічі з юними дівчатами Анджеліна Джолі нарешті змогла одягнути буденну сукню натомість розкішних образів, які вона приміряла під час промотуру. На ній було довге плаття-халат молочного відтінку з поясом на талії. Однак скромний фасон такого плаття прикрашав неординарний принт – великі сині бабуїни. Анджеліна Джолі виблискувала в незвичайній сукні тоді, як її колега Ель Феннінг приголомшувала стриманим вбранням світлого кольору.



Анджеліна Джолі та Ель Феннінг на зустрічі з дівчатами / Instagram / @minnosmagazin