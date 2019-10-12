Не лише в образі Чаклунки: Анджеліна Джолі прийшла на зустріч з ініціативи ООН в сукні з мавпами

103 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Instagram / @minnosmagazin

Напередодні, 11 жовтня, весь світ відзначав Міжнародний день дівчат. Однак святкування цього дня полягало не в привітанні жінок, а в тому, аби привернути увагу до проблем, з якими вони стикаються. До цієї ініціативи приєдналася голлівудська зірка Анджеліна Джолі.

Після промотуру Лондоном, Римом, Токіо та іншими містами Анджеліна Джолі приєдналася до святкування Міжнародного дня дівчат. Оскільки знаменитість є почесним послом ООН, вона не могла проігнорувати ініціативу організації.

Читайте також: Розкіш і сяйво: Анджеліна Джолі в неймовірній сукні прийшла на прем'єру "Чаклунки 2"

Компанію їй склала її екранна суперниця Ель Фаннінг, яка у фільмі "Чаклунка" грає принцесу Аврору. Разом зірки картини "Малефісента" відвідали одну з приватних шкіл для дівчат, де поспілкувалися з ними на важливі для них теми. Учениці мали змогу запитати відомих акторок про кар'єру, становище у суспільстві, а також вплив і тиск соціальних мереж на молоде покоління.

Для зустрічі з юними дівчатами Анджеліна Джолі нарешті змогла одягнути буденну сукню натомість розкішних образів, які вона приміряла під час промотуру. На ній було довге плаття-халат молочного відтінку з поясом на талії. Однак скромний фасон такого плаття прикрашав неординарний принт – великі сині бабуїни. Анджеліна Джолі виблискувала в незвичайній сукні тоді, як її колега Ель Феннінг приголомшувала стриманим вбранням світлого кольору.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі та Ель Феннінг на зустрічі з дівчатами / Instagram / @minnosmagazin

blog_ava
Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: традиції, прикмети та що не можна робити у свято
сьогодні
38188
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Стиль і мода Голлівуд ООН
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
сьогодні 14:32 "Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
Юлія Ліпенцева 291
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
11 жовтня 19:12 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
426
6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
11 жовтня 17:26 6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
Юлія Турелик 2302
Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
11 жовтня 12:50 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
Анастасія Манюхіна 1835
У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
11 жовтня 11:23 У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
Юлія Девда 6388
Новини
Більше новин
Залиште відгук