Не Меган і не Кейт: зірка "Малефісенти" Ель Феннінг розповіла про улюбленця з королівської сім'ї

21-річну Ель Феннінг, яка зіграла дочку короля Аврору в фільмі "Малефісента", вже давно називають сучасною голлівудською принцесою. З нагоди прем'єри другої частини картини, яка вже незабаром вийде на великий екран, американська акторка знялася для обкладинки місцевого журналу Tatler, а також дала відверте інтерв'ю.

Вже 17 жовтня у великий прокат вийде друга частина фільму "Малефісента", де одну з головних ролей зіграє 21-річна Ель Фенніг. З цього приводу перспективна акторка стала героїнею амерканської версії глянцю Tatler. Окрім яскравої фотосесії Ель Феннінг дала відверте інтерв'ю, у якому заговорила про персонажа, якого грає, Аврору, про сестру Дакоту, а також про найпопулярніших "принцес" сьогодення Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

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Сестра зірки "Малефісенти" 25-річна Дакота Феннінг також давно знімається у фільмах, зокрема, вона зіграла злісну вампірку у кількох частинах фільму "Сутінки". Тому, за словами Ель, з дитинства вона завжди брала приклад зі старшої сестри.

Я росла, постійно спостерігаючи за сестрою. Ми весь час влаштовували вдома сцени. Не для когось, а для себе. Ми придумували персонажів, сюжетні лінії, це було кумедно. Хоч це (акторство, – LifeStylw 24) взагалі не повинно було стати нашою професією. Мама грала в теніс, тато – в бейсбол, він був захисником у команді. Тому було логічно думати, що в майбутньому ми станемо спортсменками,

– зазначила Ель Феннінг.



Ель Феннінг / Instagram / @tatlermagazine

Проте, склалося не так, як гадалося. І обидві сестри крок за кроком будують успішну кар'єру в Голлівуді. Так, Ель набула світового визнанн після ролі Аврори у фільмі "Малефісента". Вона зіграла дочку короля, на яку наклала закляття місцева чаклунка. Тому під час зйомки дівчина розповіла і про свою героїню.

Аврора представляє молоде покоління, яке примиряється з усім, незважаючи ні на що, і робить це по-своєму м'яко. Я думаю, це хороше послання всім жінкам: відчувати себе комфортно в своїй жіночності – нормально. Доброта – не слабкість, а зовсім навпаки,

– заявила 21-річна Ель Феннінг.

Оскільки на екрані їй довелося перетворитися у принцесу, вона не змогла не прокоментувати життя представниць справжньої королівської сім'ї – Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Проте, як зазначила дівчина, вона співчуває герцогиням, оскільки їм доводиться постійно перебувати в центрі уваги. "Кейт і Меган проявляють королівську жіночність абсолютно по-різному. І я не можу уявити себе на їхньому місці: постійно перебувати в центрі уваги, кожен їхній рух критикують ... Хто мій улюбленець? Мені подобається Гаррі. Хіба він не смішний?", – пожартувала акторка.



Ель Феннінг / Instagram / @tatlermagazine