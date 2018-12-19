Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ

Без сумніву, герцогиня Сассекська та дружина принца Гаррі Меган Маркл стала чи не головним ньюзмейкером року, що минає. Чергової новини преса й таблоїди чекають від неї навесні 2019 року. Тоді, за прогнозами експертів, улюблениця британців стане матір’ю, народивши первістка або, якщо вірити чуткам, дівчаток-двійнят.

А поки Меган Маркл готується до материнства, час згадати принцес, які не поступаються коханій принца Гаррі у красі, стилі й інтелекті, є активними громадськими діячками та займаються благодійністю. Lifestyle24 знайомить вас із п’ятіркою принцес світу, гідних захоплення.

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Принцеса Софія (34 роки, Швеція)

Колишня офіціантка, фотомодель та учасниця еротичного реаліті-шоу "Paradise Hotel" Софія Хелльквіст навряд чи була готова змінити стиль життя дівчини-гульвіси на аристократичний етикет і королівські формальності. Однак у 2009 році доля подарувала їй зустріч із принцом Карлом Філіппом. Тоді майбутня дружина королівського нащадка вже була власницею йога-центру в Нью-Йорку, куди переїхала після зйомок у програмі, а згодом заснувала дитячий благодійний фонд "Гральний майданчик".



Принцеса Софія / Getty Images

Коли стало відомо, що принц Швеції має твердий намір одружитися з Софією, його сім’я не одразу схвалила такий вибір. Згоду на шлюб із простолюдинкою родичі дали тоді, коли Карл пригрозив, що відречеться престолу. Пара повінчалася у червні 2015 року. Після цього Софія Хелльквіст отримала статус принцеси, також вона носить звання герцогині Вермландської і є матір’ю двох синів – Александра та Габріеля.



Принцеса Софія та принц Карл Філіпп / Getty Images

Принцеса Сонам Дечен Вангчук (37 років, Бутан)

Мабуть, мало хто здогадується, що крихітною державою Бутан, яка розташована у Передній Азії, керує древня династія Вангчук. Одна з тих, хто належить до королівського роду, – 37-річна принцеса Сонам Дечен. Вона є четвертою донькою короля Джигме Сінг’є.



Принцеса Сонам Дечен Вангчук / Facebook / @HRH Ashi Sonam Dechan Wangchuck

Освіту королівська престолонаслідниця здобула в США, навчаючись там праву та міжнародних відносин. Нинішню роботу президентки Національного юридичного інституту принцеса поєднує з вихованням двох дітей.



Принцеса Сонам Дечен Вангчук із сином Dasho Jigje / Facebook / @HRH Ashi Sonam Dechan Wangchuck

Принцеса Шарлотта Казірагі (32 роки, Монако)

В рисах обличчя 32-річної принцеси Шарлотти неможливо не помітити красу, яка передалася їй від бабусі – легендарної голлівудської актриси, а згодом княгині Монако Грейс Келлі. Одинадцята в черзі на королівський престол Шарлотта є послідовницею династії Грімальді. Проте навряд чи зараз вона турбується про княжі обов’язки (яких у неї і так небагато), адже два місяці тому вдруге стала мамою, народивши своєму нареченому сина – кінопродюсерові Дімітрію Рассаму.



Принцеса Шарлотта Казірагі та Дімітрій Рассам / Getty Images

У рідному Монако Шарлотту часто називають некоронованою принцесою, адже її батько був простолюдином (бізнесмен Стефано Казірагі, загинув в автокатастрофі 1990 року). Однак це не заважає жінці бути улюбленицею свого народу. Ще б пак, адже окрім вишуканого стилю та природної чарівності, Шарлотта може похвалитися вправністю у кінному спорті (бере участь у змаганнях з конкуру понад 20 років), посперечатися щодо проблем буття (організовує щорічні "Філософські зустрічі") і навіть розповісти, як мода може зашкодити екології (про це брала інтерв’ю у дизайнерки Стелли МакКартні).



Принцеса Шарлотта Казірагі / Getty Images

Міс Казірагі справді приділяє достатню увагу саморозвитку, а кожну життєву ситуацію обдумує зі всіх сторін. "Тільки критичне мислення може допомогти мені розглядати моральні конфлікти людства ширше і справедливіше", – зізнавалася Шарлотта французькому журналу "Vanity Fair".

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Принцеса Аміра Аль-Тавіл (35 років, Саудівська Аравія)

Вона однією з перших відмовилася від традиційної закритої сукні-абайї, здобула вчений ступінь у сфері ділового адміністрування у США, отримала міжнародні водійські права та не побоялася розлучитися з тамтешнім принцом Аль-Валідом ібн Талал Аль Саудом…



Екс-чоловік принц Аль-Валід ібн Талал Аль Сауд та принцеса Аміра Аль-Тавіл / Getty Images

35-річну Аміру Аль-Тавіл часто називають руйнівницею стереотипів східного світу. Проте це навпаки мотивує її ще більше боротися за права жінок та вирішувати проблеми, пов’язані з бідністю й ліквідацією стихійних лих (очолює відповідний фонд).



Принцеса Аміра Аль-Тавіл / Getty Images

Принцеса Сальва Ага-хан (29 років, спільнота мусульман-ісмаїлітів)

Таке ім’я тепер носить колишня американська модель Кендра Спірс, яка у 2013 році вийшла заміж за нащадка древнього шиїтського роду Рахіма Ага-сана. Вона прийняла іслам та народила своєму чоловікові двох синів – Ірфана й Сінана.



Принцеса Сальва Ага-хан (Кендра Спірс) і принц Рахім Ага-хан / Getty Images

До заміжжя з прямим нащадком пророка Мухаммеда дівчина працювала моделлю та була обличчям "Prada" та "Gucci". Проте і сьогодні Сальва Ага-хан не відмовляє собі у позуванні для журналів, а також відвідує світські заходи.



Принцеса Сальва Ага-хан (Кендра Спірс) / Getty Images

Це далеко не повний перелік принцес, які очікують свого сходження на трон та віддано служать народові. Кого б ще ви долучили до цього списку і чому? Діліться з нами в коментарях.