Не можна спиратися лише на красу, – відверте зізнання Наталі Портман

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Наталі Портман
Наталі Портман / Harper's Bazaar UK

Голлівудська акторка Наталі Портман прикрасила обкладинку вересневого номеру британського журналу Harper's Bazaar та знялася в ефектній фотосесії в об'єктиві популярного фотографа Памели Хенсон в образах від Dior.

В інтерв'ю британському Harper's Bazaar Наталі Портман прокоментувала поняття жіночої краси, свої творчі амбіції та зізналася, чому рідко погоджується грати матерів в кіно.

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Акторка заявила, що завжди любила гламур і краса є важливою для неї. Однак вона додала, що не можна спиратися в житті лише на це. За словами Наталі, вона часто бореться з тим, щоб її оцінювали не тільки за зовнішність.

Жінки постійно борються проти того, щоб їх цінували тільки за зовнішність. Тому що це стає дуже незначною річчю, яка визначається поглядом і думкою інших А краса, за визначенням, є недовговічною, її не можна зловити. Це метелик, який живе одну секунду. Щоб зробити життя гідним і наповненим сенсом, не можна спиратися на красу,
– наголосила зірка.

Наталі Портман
Наталі Портман / Harper's Bazaar UK

Також акторка заговорила про права жінок, а саме про нав'язування окремого типу поведінки в суспільстві.

Нас (жінок, – LifeStyle 24) змусили повірити в те, що ми не можемо злитися, а тільки засмучуватися і сумувати. Але в моїй голові одного разу трапився зсув. Я зрозуміла, що кожен раз, коли плакала, я просто злилася, але не знала, як це висловити,
– сказала Портман.

Наталі Портман
Наталі Портман / Harper's Bazaar UK

Наталі додала, що хотіла б знову знімати кіно. "Наразі я пишу сценарій до фільму. Знаєте, після того, як я покладу дітей спати, помию посуд і завершу інші справи по дому, я можу сісти і попрацювати над написанням сценарію. Це дуже весело!" – додала зірка.

Також Портман зізналася, що не полюбляє грати матерів у фільмах.

"Я просто відчуваю себе дивно, якщо я на роботі прикидаюся мамою для чужої дитини. Мені простіше грати астронавта або суперзірку", – згадала акторка.

Наталі Портман
Наталі Портман / Harper's Bazaar UK

Наталі Портман
Наталі Портман / Harper's Bazaar UK

Наталі Портман
Наталі Портман / Harper's Bazaar UK

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Теги: LifeStyle Голлівуд Наталі Портман
Джерело: LifeStyle 24
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