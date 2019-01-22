"Не можу спати ночами": Селена Гомес розповіла деталі своєї депресії в новій пісні

Після того, як Селена Гомес вилікувала свою затяжну депресію і повернулася до активного життя у соціальних мережах, вона вирішила довго не відпочивати і продовжувати займатися творчістю. Так, у своїй новій пісні під назвою Anxiety ("Тривога") 26-річна співачка розповіла про депресію, яку їй довелося пережити.

Про повернення в соціальні мережі Селена Гомес розповіла своїм шанувальникам, опублікувавши знімок на своїй сторінці в Instagram 15 січня. Під світлиною вона написала, що минулий рік був складним для неї, проте їй вдалося його пережити і вона з нетерпінням чекає наступного.

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Ймовірно, 26-річна співачка вирішила надолужувати ще й втрачений час, який могла присвятити своїй творчості. Тому одразу після повернення до активного життя вона разом зі своєю 25-річною подругою Джулією Майклз представили новий сингл під назвою Anxiety ("Тривога").

Про це Селена Гомес розповіла у своєму акаунті в Instagram.

Моя мила сестра по духу, Джулія, ти стала важливою частиною мого життя. Ти навчила мене бути мужньою, коли я сумнівалася в собі. Ця пісня дуже близька мені. Я відчувала тривогу, як і багато моїх друзів. Ми не самотні в цьому. Це дуже потрібне послання. Сподіваюся вам сподобається,

– прокоментувала Селена нову роботу з Майклз в Instagram.

У пісні під назвою Anxiety ("Тривога") дівчата співають про те, що коли друзі запрошували їх в кіно, їм доводилося відмовляти їм через депресію. А також про те, що товариші не знали, що це таке і не розуміли, чому вони не можуть спати ночами.

Сингл, у якому Селена і Джулія розповідають про важкий душевний стан, став їхньою першою спільною роботою. Однак в обидвох співачок залишилися позитивні враження від співпраці, тому що вони не соромилися говорити про те, що турбувало їх обох.

Що відомо про депресію Селени Гомес? Проблеми з психічним здоров'ям у 26-річної співачки розпочалися на початку 2018 року. Саме тоді в іноземних ЗМІ почали говорити про депресію Селени Гомес, однак підтвердження інформації журналісти отримали в лютому 2018 року. Саме тоді дівчина проходила курс лікування у психіатричній лікарні.

Шанувальники підозрюють, що психічне здоров'я Селени погіршилося через низку певних проблем у її житті: розставання з бойфрендом виконавцем The Weeknd, примирення і черговий розрив стосунків з Джастіном Бібером, нові стосунки хлопця і хвороба під назвою "вовчок", через яку їй довелось погодитися на трансплантацію нирки.

Після цього у вересні 2018 року 26-річна Селена Гомес повідомила про те, що покидає соціальні мережі на невизначний час. За період відсутності вона активно відпочивала і проводила час зі своїми друзями на свіжому повітрі.