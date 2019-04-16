Не Нотр-Дамом єдиним: які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі (інфографіка)

Внаслідок пожежі загорілась велична архітектурна пам'ятка – Нотр-Дам де Парі. Проте, це не єдина архітектурна втрата останнього століття. Які монументальні пам'ятки у своєму первозданному образі ще втратив світ – читайте у матеріалі наших журналістів.

Національна бібліотека Боснії і Герцеговини

Найбільша наукова бібліотека країни, розташована в Сараєво. Спершу тут була міська ратуша. Бібліотеку заснували 31 жовтня 1945 року як Національну й університетську бібліотека в Сараєво. З 1948-го року бібліотека розташувалася в приміщенні ратуші. У ніч на 26 серпня 1992 року була зруйнована – внаслідок пожежі згоріли майже всі фонди бібліотеки.

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Національна бібліотека Боснії та Герцоговини

Після балканської війни будівлю відреставрували, проте роботи з інтер'єрами тривають досі. У січні 2011-го року керівництво бібліотеки оголосило про тимчасове закриття закладу, оскільки забракло фінансування.

Великий оперний театр "Лісеу" в Барселоні

Театр "Лісеу" є одним з небагатьох театрів Європи, який спорудили за гроші приватних осіб. Значну частину фінансування для створення театру віддав тогочасний іспанський воєнний батальйон.



Оперний театр в Барселоні

У 1861 в театрі сталась пожежа, а в 1893-му постраждав від терористичного акту, організованого Сантьяго Сальвадором — тоді від вибуху бомби під час вистави загинуло 20 осіб.

Віндзорський замок

Королівський палац в Англії, історія якого сягає часів Нормандського завоювання Англії. Нині замок — офіційна резиденція британських монархів у Віндзорі. У 1992 році замок охопила пожежа, згоріла портьєра, проте на сьогодні резиденцію повністю відреставрували.



Віндзорський замок

Венеційський театр Teatro La Fenice

Збудований за проектом архітектора Джана Антоніо Селба.



Театр у Венеції

29 січня 1996-го року будівлю знову знищив вогонь, підпал стався через електрика Енріко Карелла, що намагався уникнути штрафів за затримку у виконанні роботи. За державної підтримки театр був відновлений і урочисто відкрито 14 грудня 2003-го року в присутності президента республіки Карло Чампі.

Національний музей Бразилії

Музей розташований в палаці Святого Крістофера, що свого часу був резиденцією Португальської королівської сім'ї .Будівлю включили до списку бразильської національної спадщини з 1938-го року.



Національний музей Бразилії

Велика пожежа трапилась 2 вересня 2018-го року знищила вщент як будівлю музею, так і майже всю колекцію, що налічувала до 20 мільйонів експонатів.

Нотр-Дам де Парі

Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.



Собор Паризької Божої Матері у Парижі

Минулого року у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

Дивіться інфографіку із найбільшими втратами архітектури внаслідок пожеж:



Які архітектурні пам'ятки втратив світ внаслідок пожеж – інфографіка

