"Не пишу про колишніх, але вона особлива": Рейнольдс жартівливо привітав Бетті Уайт з 97-річчям

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Раян Рейнольдс і Бетті Уайт
Раян Рейнольдс і Бетті Уайт / Instagram/ @vancityreynolds

Знаменитий голлівудський актор Раян Рейнольдс з гумором привітав американську телеведучу і комедіантку з днем народження. У привітання він назвав її своєю колишньою.

У четвер, 17 січня, знаменита американська акторка і комедіантка святкувала своє 97-річчя. З нагоди такої поважної дати Раян Рейнольдс жартівливо привітав жінку з днем народження на своїй сторінці в Instagram.

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Таким чином чоловік приєднався до всесвітнього флешмобу #10 Years Challenge, сам того не знаючи. Він поділився з шанувальниками знімком 9-річної давності, на якому зображені він і його колега Бетті Уайт. Ймовірно, акторка приймала чимало привітань у свій день народження, однак слова від Раяна Рейнольдса точно запам'ятаються їй найбільше.

Я рідко пишу про колишніх, але вона особлива. З днем народження одна і єдина Бетті Уайт,
– прокоментував фото Раян Рейнольдс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

 

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 канал
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