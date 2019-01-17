"Не пишу про колишніх, але вона особлива": Рейнольдс жартівливо привітав Бетті Уайт з 97-річчям

Знаменитий голлівудський актор Раян Рейнольдс з гумором привітав американську телеведучу і комедіантку з днем народження. У привітання він назвав її своєю колишньою.

У четвер, 17 січня, знаменита американська акторка і комедіантка святкувала своє 97-річчя. З нагоди такої поважної дати Раян Рейнольдс жартівливо привітав жінку з днем народження на своїй сторінці в Instagram.

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Таким чином чоловік приєднався до всесвітнього флешмобу #10 Years Challenge, сам того не знаючи. Він поділився з шанувальниками знімком 9-річної давності, на якому зображені він і його колега Бетті Уайт. Ймовірно, акторка приймала чимало привітань у свій день народження, однак слова від Раяна Рейнольдса точно запам'ятаються їй найбільше.

Я рідко пишу про колишніх, але вона особлива. З днем народження одна і єдина Бетті Уайт,

– прокоментував фото Раян Рейнольдс.