Не по-осінньому гаряче: Емілі Ратажковскі знялася у сексуальній рекламі купальників

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Окрім успішної кар'єри моделі Емілі Ратажковскі виконує чимало організаторських обов'язків для власного бренду купальників Inamorata. Так, у рекламних кампаніях сексуальна американка часто знімається сама, не довіряючи цю місію іншим моделям. Тим паче, якщо вважає певний купальник найкращим з-поміж усіх інших.

Емілі Ратажковскі добре відома сексуальними світлинами, які регулярно публікує на своїй сторінці в інстаграмі. Однак не лише там фанати моделі можуть отримати від неї дозу еротики. Окрім участі в показах відомих брендів, 26-річна американка знімається також для реклами власної марки купальників.

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На інстаграм-сторінці Inamorata Емілі Ратажковскі опублікувала коротке відео, у якому знялася сама. У кількасекундному ролику вона продемонструвала ідеальність даної моделі купальника, а також встигла засвітити свою звабливу фігуру. "Наша улюблена модель", – прокоментували відео редактори сторінки.

На стрункій Емілі був купальник з принтом леопарда неоново-салатового та чорного кольорів. Як завжди, родзинкою пляжного вбрання було глибоке V-подібне декольте, яке сягало поясу, а також суцільний фасон, який підкорив тренди в минулому сезоні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

 

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Еротика Емілі Ратажковскі
Джерело: LifeStyle 24
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