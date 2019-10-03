Не по-осінньому гаряче: Емілі Ратажковскі знялася у сексуальній рекламі купальників

Окрім успішної кар'єри моделі Емілі Ратажковскі виконує чимало організаторських обов'язків для власного бренду купальників Inamorata. Так, у рекламних кампаніях сексуальна американка часто знімається сама, не довіряючи цю місію іншим моделям. Тим паче, якщо вважає певний купальник найкращим з-поміж усіх інших.

Емілі Ратажковскі добре відома сексуальними світлинами, які регулярно публікує на своїй сторінці в інстаграмі. Однак не лише там фанати моделі можуть отримати від неї дозу еротики. Окрім участі в показах відомих брендів, 26-річна американка знімається також для реклами власної марки купальників.

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На інстаграм-сторінці Inamorata Емілі Ратажковскі опублікувала коротке відео, у якому знялася сама. У кількасекундному ролику вона продемонструвала ідеальність даної моделі купальника, а також встигла засвітити свою звабливу фігуру. "Наша улюблена модель", – прокоментували відео редактори сторінки.

На стрункій Емілі був купальник з принтом леопарда неоново-салатового та чорного кольорів. Як завжди, родзинкою пляжного вбрання було глибоке V-подібне декольте, яке сягало поясу, а також суцільний фасон, який підкорив тренди в минулому сезоні.