Не порушуйте мою свободу, – Майлі Сайрус вперше прокоментувала напад її прихильника

Американська співачка Майлі Сайрус стала жертвою несподіваної витівки прихильника. Чоловік схопив її за волосся та поцілував на очах у збентежених фанів. Майлі Сайрус вирішила публічно прокоментувати такий напад.

На своїй офіційній сторінці у Twitter вона розмістила відео інциденту та написала, що ніхто не має порушувати її свободу. При цьому Майлі Сайрус заявила, що її сексуальний образ не повинен провокувати людей на подібні вчинки.

Читайте також: На Арнольда Шварценеггера напали під час поїздки в Африку: відео

"Вона може носити, що хоче. Вона може бути незайманою. Вона може спати з п'ятьма різними людьми. Вона може бути зі своїм чоловіком. Вона може бути зі своєю дівчиною. Вона може бути голою. Її не можна хапати без згоди. Не порушуйте мою свободу", – заявила Майлі Сайрус.

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.



She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.



She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1 — Ashley O (@MileyCyrus) 4 червня 2019 р.

Як відомо, інцидент стався 2 червня в іспанській Барселоні. Там Майлі Сайрус запланувала виступ на підтримку свого нового альбому "She Is Coming". Однак фурор, який артистка спричинила грандіозним концертом, обернувся ще й скандалом. Під час виходу Майлі з готелю невідомий схопив її за волосся, після чого міцно обхопив шию рукою та поцілував. При цьому перед зіркою йшов її чоловік Ліам Хемсворт, а по боках оточували охоронці.

Згідно із відео, Майлі Сайрус зуміла вирватись від нападника, а її коханий прикрив співачку в обіймах. Наразі невідомо, чи прихильник співачки матиме якесь покарання за інцидент.