Не самогубство, а випадковість: друзі Періс Джексон пояснили її госпіталізацію

16 березня західні ЗМІ вибухнули новиною: модель та донька легенди поп-музики Майкла Джексона намагалась скоїти самогубство. Друзі Періс Джексон вирішили прокоментувати інформацію, спростувавши чутки про суїцид.

Поки прихильники моделі оговтуються від резонансної новини про невдалу спробу самогубства, близькі друзі Періс Джексон вирішили розповісти правду про госпіталізацію зірки, адже переконані: новини таблоїдів – фейкові. Як вони розповіли журналістам The Daily Mail, 20-річна манекенниця не різала собі вени, а її рана була випадковою.

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Під час гучної вечірки у маєтку доньки Майкла Джексона, що в Каліфорнії, Періс "вийшла з-під контролю". За словами друзів моделі, вона поводилась досить емоційно та у запалі "випадково порізала руку кухонними ножицями". Зірка не намагалась скоїти самогубство, а з необережності поранила руку.

Учасники вечірки намагались зупинити кровотечу, однак у них це не вдавалось. Тому приятель Періс Джексон викликав медиків, які терміново відвезли її до місцевого шпиталю. Спершу лікарі планували тримати модель під наглядом, але друзі запевнили, що самі подбають про неї.

Що відомо про госпіталізацію Періс Джексон?

16 березня правоохоронці та медики приїхали на черговий виклик у Лос-Анджелесі: невідомий зателефонував у службу порятунку та зізнався, що модель Періс Джексон порізала вени у своєму маєтку. Резонансну новину про спробу самогубства поширив американський таблоїд TMZ.

Лікарі одразу ж запевнили журналістів, що життю 20-річної Періс Джексон нічого не загрожує. Родичі моделі забрали її додому в день госпіталізації.

Інсайдери з близького оточення зірки заявили, що спроба самогубства була спровокована виходом скандальної кінострічки "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverlend). У фільмі розповідалось про секс-скандал із Майклом Джексоном, зокрема, про його ймовірних жертв, які розповіли свою історію всіх подій. Одразу після публікації новини Періс Джексон спростувала чутки про спробу самогубства. При цьому модель не добирала слів та використала ненормативну лексику.