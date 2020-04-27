Не спілкувалася більше 20-ти років: Слава Камінська відверто розповіла про стосунки з батьком

Відома українська виконавиця, учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська зізналася, що більше, ніж 20 років не спілкувалася з татом. Вона розповіла, як розлучення батьків вплинуло на неї та її музичну кар'єру.

Слава є однією із найвідвертіших артисток українського шоу-бізнесу, проте на сімейні теми говорить дуже рідко. Для рубрики "Зіркові тати" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" вона розповіла цікаві подробиці стосунків з батьком.

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Тато Слави Віталій Кузнєцов – моряк дальнього плавання. Вона звикла, що тато рідко бував вдома і кожну спільну хвилину сприймала, як свято.

Я пам'ятаю, як тато приходив з рейсу. З одного боку лежала я, з іншого – сестра, а він гладив нам спинки і говорив, що ми – рід щасливих мавпочок. Мені зараз 35 років і до сих пір, коли мені чухають спинку, то виникають такі теплі спогади,

– зізналася співачка.

Віталій не бував вдома близько 9 місяців на рік і Слава навіть не одразу зрозуміла, що він не живе з ними. Та одна сімейна вечеря розставила всі крапки над "і". З тих пір їхнє спілкування стало мінімальним.

Слава розповіла, що тато радив їй вступати на юридичний факультет, проте мама переконала колишнього коханого, що донька має навчатися в університеті культури і мистецтв. Батько тоді оплатив їй навчання.

В родині було так прийнято – не наступати мрії на горло. Захотіла стати співачкою – стала. Але мала доводити йому, що здатна бути зіркою,

– зазначила виконавиця.

Тато не був фанатом її творчості, а Слава плакала за ним просто на сцені. Вони не спілкувалися більше 20-ти років. Та цієї зими все змінилося.

31 грудня зі мною сталося диво! Це була ідея моєї мами. Зараз розплачуся. Це був найкращий Новий рік у моєму житті! Це саме те, про що я мріяла протягом багатьох років – щоб мої батьки знову почали спілкуватися. Можливо, якщо б вони не розлучилися, не було б у мене такого чоловічого стержня. Та і не було б бажання чогось досягнути,

– зізналася Камінська.

Тепер у неї є тато, який пишається своєю донькою, а у її дітей – люблячий дідусь.