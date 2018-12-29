Не співачка: Гайтана зізналась, про яку професію мріяла в дитинстві

Будь-яка дитина хоча б раз задумувалась, ким би мріяла бути, коли виросте. Зірки – не є винятком. Гайтана розповіла своїм прихильникам, про яку професію вона мріяла в дитинстві.

Артистка, яка взяла паузу в кар'єрі після народження доньки, відверто зізналась, що колись не мріяла про сцену. Гайтана у шкільні роки захоплювалась настільним тенісом, відтак бачила своє майбутнє із цим видом спорту.

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Я була впевнена, що одного разу стану тренером з настільного тенісу,

– зізналась вона.

До несподіваної заяви співачка додала архівне фото з першого класу. Маленька Гайтана позувала у шкільній формі з великими бантиками. Знаменитість міцно тримала "Буквар", вдивляючись у камеру.

Зазначимо, що Гайтана з чоловіком Алексом Смартом виховує 1-річну доньку. Маленька Сапфір-Ніколь приголомшує схожістю із зірковою матусею, що видно і на сучасних фото, і при зіставленні світлин дівчинки з архівними знімками артистки.