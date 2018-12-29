Не співачка: Гайтана зізналась, про яку професію мріяла в дитинстві

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Гайтана розповіла про свої дитячі мрії
Гайтана розповіла про свої дитячі мрії / Instagram / @gaitanamusic

Будь-яка дитина хоча б раз задумувалась, ким би мріяла бути, коли виросте. Зірки – не є винятком. Гайтана розповіла своїм прихильникам, про яку професію вона мріяла в дитинстві.

Артистка, яка взяла паузу в кар'єрі після народження доньки, відверто зізналась, що колись не мріяла про сцену. Гайтана у шкільні роки захоплювалась настільним тенісом, відтак бачила своє майбутнє із цим видом спорту. 

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Я була впевнена, що одного разу стану тренером з настільного тенісу,
– зізналась вона. 

До несподіваної заяви співачка додала архівне фото з першого класу. Маленька Гайтана позувала у шкільній формі з великими бантиками. Знаменитість міцно тримала "Буквар", вдивляючись у камеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

Зазначимо, що Гайтана з чоловіком Алексом Смартом виховує 1-річну доньку. Маленька Сапфір-Ніколь приголомшує схожістю із зірковою матусею, що видно і на сучасних фото, і при зіставленні світлин дівчинки з архівними знімками артистки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

 

І я була впевнена, що одного разу стану тренером з настільного тенісу  
А ким ви мріяли стати в дитинстві? 

Теги: LifeStyle Музика Гайтана
Джерело: 24 Канал
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