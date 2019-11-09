Не спортом єдиним: футбольний клуб "Шахтар" презентував дебютну колекцію одягу

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Клуб "Шахтар" презентував першу лінію одягу
Клуб "Шахтар" презентував першу лінію одягу / Instagram / @1936.brand

У київському Champion Hall x Parimatch відбулась презентація першої колекції одягу від футбольного клубу "Шахтар". Моделі спортивного вбрання розробили у співпраці з дизайнером Віктором Анісімовим.

Показ особливої колекції відбувся 8 листопада, а сама фешн-подія привернула увагу всіх прихильників "Шахтаря", адже серед гостей були знамениті футболісти. Зокрема, генеральний директор клубу Сергій Палкін, спортсмени Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Андрій П'ятов, Віктор Коваленко, Жуніор Мораес, Тайсон Барселлос Фреда і Михайло Мудрик. 

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Відомо, що логотипом лінії одягу стало помаранчеве коло, яке символічно вказує на колаборацію дизайнера Віктора Анісімова з "Шахтарем". Назва бренду "1936" також не випадкова, адже саме в цей рік було створено футбольний клуб. 

Дебютна колекція була розроблена на сезон осінь-зима та складалась із 36 моделей одягу для чоловіків та жінок. Серед новинок бренду – верхній одяг, спортивні костюми, плащі-кімоно, футболки, худі і аксесуари. Організатори показу повідомляють, що у продаж вироби поступлять вже 9 листопада, а перша лінія вбрання буде випущена в лімітованій кількості.


Презентація дебютної колекції клубу "Шахтар" та Віктора Анісімова / Instagram / @1936.brand / @fcshakhtar

Як раніше повідомляли журналісти 24 Каналу, обличчям бренду "1936" став співак Володимир Дантес. Тому він не пропустив презентацію одягу "Шахтаря" та постав перед гостями заходу у стильному спортивному костюмі. Окрім цього, на подіум вийшов актор "Кварталу 95" Степан Казанін.

Володимир Дантес на показі колекції
Володимир Дантес на показі колекції "1936" / Instagram / @1936.brand

Степан Казанін на показі в Києві
Степан Казанін на показі в Києві / Instagram / @1936.brand

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Спорт Новини Спорту Стиль і мода LifeStyle Новини LifeStyle Новини Києва Мода Шахтар
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