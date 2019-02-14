Не сприймаю це як свято, – Джамала розповіла про День Святого Валентина

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Джамала з чоловіком
Джамала з чоловіком / Instagram / @s_bekir

Українська співачка Джамала, яка перемогла на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2016, зворушливо привітала свого чоловіка Сеїт-Бекіра Сулейманова з Днем закоханих.

Про це Джамала розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Однак артистка зізналася, що не сприймає День Святого Валентина як свято.

Якщо чесно, не сприймаю 14 лютого як свято. Але мені подобається, що є день, коли всі зізнаються одне одному в коханні. Для мене День Святого Валентина – це привід вкотре сказати чоловіку про свої почуття,
– наголосила зірка.

На світлині, яку Джамала опублікувала у соціальних мережах, вона позує з чоловіком у довгій білосніжній сукні. На фото зазнімкували момент, під час якого закохані міцно тримають одне одного за руки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Seit-Bekir Suleimanov (@s_bekir)

 

 

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Теги: LifeStyle День Валентина Джамала Музика
Джерело: 24 канал
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