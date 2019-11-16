Не судилося: чому MARUV скасувала виступ в Росії

Українська виконавиця продовжує гастролювати в Росії, де її нещодавно визнали співачкою року. Проте MARUV мала невтішні новини для своїх закордонних прихильників. За станом здоров'я зірка не змогла вилетіти з аеропорту.

Зірка жанру електронної музики змушена була скасувати свій виступ в Уфі. MARUV запросили на святкування четвертої річниці радіо Energy. З цієї нагоди компанія організувала цілий фестиваль у п'ятницю, 15 листопада.

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Про свою відсутність на святкуванні зірка повідомила шанувальників у інстаграм-сторіс. У той час вона здійснювала пересадку в аеропорту.

Друзі, Уфа. Всі, хто сьогодні збиралися на фестиваль Energy на мій виступ! На жаль, мене там не буде. Мені стало дуже погано під час пересадки. Я навіть не вилетіла до вас. Мені дуже шкода. Сподіваюся, ми з вами ще обов'язково побачимося,

– пояснила ситуацію співачка.



MARUV скасувала концерт в Уфі / Instagram /@maruvofficial

Можна припустити, що причиною поганого самопочуття зірки стала перевтома. Останнім часом вона активно працює над новим альбомом "Hellcat Story", два треки з якого оприлюднила днями.

Обов'язково стежте за своїм здоров'ям. Пам'ятайте, що потрібно достатньо спати і нормально харчуватися. Інакше будете дуже сильно хворіти, як я,

– розповіла MARUV.

Російські шанувальники MARUV були обурені такою новиною. Всі вони скаржилися на зіпсовані плани й нарікали на те, що насправді зірка навіть не планувала приїжджати в Уфу. Замість MARUV на сцені з'явилися інші артисти, поява яких розчарувала публіку. За словами прихильників виконавиці, про ситуацію їм повідомили наприкінці фестивалю. Проте організатори концерту пообіцяли повернути кошти всім тим, хто придбав квитки на виступ MARUV . lifestyle