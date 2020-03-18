Не сумний карантин: O.Torvald дасть безкоштовний концерт у мережі

Популярний український гурт O.Torvald долучився до своєрідного зіркового флешмобу. Музиканти дадуть безкоштовний концерт для прихильників у мережі. Колектив виконає успішні хіти зі свого репертуару, щоб розважити українців, які перебувають на карантині.

Про це представники O.Torvald оголосили на офіційній інстаграм-сторінці. За їхніми словами, онлайн-виступ відбудеться 20 березня об 19.00. Запис проведуть на студії, де будуть присутні тільки учасники колективу. Такі заходи прийняли, щоб дотримуватись умов карантину в час пандемії коронавірусу. Водночас трансляція відбудеться на сайті колективу.

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Цікаво, що меломани зможуть не тільки послухати улюблені пісні, але й поспілкуватись з гуртом. Учасники O.Torvald, зокрема, соліст Женя Галич, дадуть відповіді на всі питання, які цікавлять прихильників.

"Ми вирішили влаштувати абсолютно безпечний онлайн-концерт для всіх наших людей зі всього світу. Справжня вечірка. Голосно, драйвово, в повний звук. В перервах між треками спілкуємось і п'ємо! Готуйте потужні аудіо системи, проплатіть Інтернет і запасіться алкоголем! Ми не користуємось громадським транспортом дорогою на студію. На студії будуть лише учасники групи. Всі заходи безпеки будуть дотримані", – анонсував гурт O.Torvald.

До такого флешмобу вже долучились MELOVIN та The HARDKISS. Артисти вже дали онлайн-концерти у мережі.

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Окрім цього, Настя Каменських провела тренування для своїх прихильників, а Джамала та Катя Осадча склали список фільмів, які кіномани можуть переглянути у час карантину. Всі зірки закликають українців залишатись вдома та дотримуватись порад ВООЗ.



Правила, які можуть врятувати життя під час пандемії / Інфографіка 24 Каналу