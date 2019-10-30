Не сумує восени: Дуа Ліпа прогулялася у Лондоні в неоновому вбранні

Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа продемонструвала яскравий look під час своєї прогулянки у Лондоні, коли вирушала у студію Capital Breakfast Radio Studios.

Дуа Ліпа, яка днями приголомшила тим, що перефарбувалася у білявку, підготувала осінній образ з неонових кольорів. Для виходу знаменитість одягнула улюблену куртку салатового відтінку.

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Свій "аутфіт" співачка доповнила широкими штанами у кольорі "металік", взуттям із зав'язками відтінку фуксії і білим топом. Look Дуа завершує не менш ефектною чорно-білою сумкою у клітинку.



Дуа Ліпа / Getty Images



Дуа Ліпа / Getty Images

Цього дня раніше Дуа Ліпа також експериментувала з курткою, яку поєднала з безпрограшним кольором фуксії. Дівчина впевнено йшла під прицілом камер папараці вулицями Лондона на високих підборах.



Дуа Ліпа / Getty Images

Додамо, вже за декілька днів, 1 листопада, має відбутися прем'єра нової пісні співачки Don't Start Now. Дуа Ліпа анонсувала про вихід кліпу у себе в інстаграмі, опублікувавши ролики з гарячими танцями.