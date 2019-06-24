Не свята принцеса: 5 королівських правил, які порушила леді Діана

Після її смерті пройшло понад 20 років, але про неї досі говорять як про найулюбленішу дружину представника британської королівської сім'ї. Принцеса Діана… Вона отримала цей титул від народу, не маючи офіційного права називатися нею. Вона зуміла перетворитися зі звичайної британки в легендарну леді Ді. Тож, чому вона стала королевою людських сердець і які правила порушила для цього звання – далі.

Після приходу Меган Маркл у королівську сім'ю заголовки таблоїдів не припиняють виблискувати гучними заявами про її непослух стосовно правил монаршої родини, порушення етикету, дрес-коду та інших негласних законів.

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Однак саме це забезпечило їй звання найвпливовішої жінки Великобританії згідно з версією Vogue. А ще її доволі часто порівнюють з "королевою людських сердець" – принцесою Діаною. Подейкують, палкий темперамент, прагнення до спілкування з простими людьми і віра в те, що світ можливо змінити на краще – риси, які тісно поєднують дружину принца Гаррі та його загиблу матір.

Проте за життя принцеса Діана відзначилася багатьма вчинками, які були далекими від ідеального буття представників королівської сім'ї. І саме завдяки своїм стійким переконанням їй вдалося перетворитися із невпевненої Діани Спенсер в ікону стилю, визнану у всьому світі зірку моди і "королеву людських сердець" – леді Ді. Її життєвий шлях у рядах членів королівської сім'ї був доволі цікавою подорожжю. Тож які правки вона вносила у мандрівку, яку сама ж створила, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

5 правил, які порушувала принцеса Діана

1 . Заручальне кільце

Так! Першим пунктом, який Діана Спенсер порушила, був її власний вибір заручального кільця. Зазвичай на такі визначні події, як заручини, представники королівської сім'ї замовляють перстень у визнаних ювелірів. Виріб створюється у єдиному екземплярі і дарується обраниці несподівано, однак історія кохання принца Чарльза і Діани Спенсер з самого початку була особливою, а спільний вибір заручального кільця лише спільний тому доказ.

Тож, юна Діана, будучи нареченою першого престолонаслідника, принца Чарльза, захотіла перстень з 12-каратним цейлонським сапфіром і 14-ма маленькими діамантами, які розташувалися навколо нього. Вона побачила його в каталозі Garrard & Co і більше не хотіла чути ні про яке інше. Кільце з масивним синім діамантом за 60 тисяч доларів було її.



Заручальне кільце принцеси Діани / Instagram / @​princess.diana.forever

Після смерті Діани у 1997 році всі її прикраси були поділені між її синами, принцом Вільямом і Гаррі. Варто відзначити, що, коли Вільям вирішив одружитися з Кейт Міддлтон, на заручини він подарував їй саме той дорогоцінний перстень матері. Герцогиня Кембриджська з гордістю носить його, майже не знімаючи.

2. Весільна клятва

Здавалося, після гучної заяви про заручальне кільце 20-річній Діані Спенсер не вдасться здивувати британців нічим гучнішим, однак ця думка була помилковою. Її доріжка порушень лише почала стелитися під її ногами, а англійці й подумати не могли, що саме завдяки цьому вона стане найулюбленішою персоною з Букінгемського палацу. Одразу після вибору персня Діана підготувала для своїх майбутніх родичів ще один "сюрприз".

До весілля Діани та Чарльза у 1981 році всі жінки Англії під час вінчання традиційно промовляли давно написані і незмінні раніше слова. Юна, амбіційна та сильна Діана була першою дружиною престолонаслідника, яка відмовилася обіцяти послух своєму чоловікові. Вона пообіцяла вірність, кохання і підтримку, але промовчала про покірність. Ймовірно, вона відчувала, що її чекала нелегка доля, якій вона не зможе коритися.



Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Instagram / @​princess.diana.forever

Пізніше представники королівської сім'ї спрощували порушення невістки Єлизавети ІІ, аргументуючи це сильним хвилюванням, однак з кожним роком прихильники принцеси Діани вірили в це менше і менше. Факт, що шлюб Діани і Чарльза був "союзом рівних" набував іншого сенсу.

3. Підбір некоролівських імен для дітей і виховування престолонаслідників

Незадовго після пишного весілля у королівського подружжя народився син Вільям. Вкотре відійшовши від традицій монархів, Діана народила його не в стінах палацу, а в приватній лікарні. Пізніше вона назвала хлопчика тим іменем, яким хотіла сама (принц Чарльз хотів назвати сина Артуром). Після появи на світ нового престолонаслідника, Діана годувала первістка грудьми, що також перечило звичаям представників блакитної крові.



Герцоги Уельські і принц Вільям / Getty Images

Те, що британка стала мамою у 20 років, а її чоловік Чарльз – батьком у 33, також відіграло велику роль у вихованні дітей. Син Єлизавети ІІ велів дотримуватися канонів, укладених його предками, а от принцеса Діана всіляко демонструвала сучасні погляди на виховання дітей і свої відносини з ними.

Тоді, як Її Величність королева завжди була "холодною" до своїх дітей під час офіційних виходів, не обіймала, не цілувала та не проявляла тепла, Діана показувала кардинально інший приклад. Цікавий факт: коли принцу Чарльзу було 2 роки, Єлизавета ІІ полетіла зі своїм чоловіком Філіпом на Мальту святкувати Різдво, а свого сина залишили на "канікулах" у бабусі та дідуся.

20-річна Діана проявляла свій материнський інстинкт куди яскравіше. Коли Вільяму було всього дев'ять місяців, вона взяла його з собою у шеститижневий тур в Нову Зеландію та Австралію.

Також принц Вільям та Гаррі були першими королівськими дітьми, які пішли в дитячий садок, одягалися в джинси та їли в "МакДональдзі". Любляча Діана намагалася забезпечити дітям максимально комфортне некоролівське дитинство.



Принцеса Діана яскраво проявляла материнську любов / Instagram / @​princess.diana.forever

4. Надмірна відкритість до людей: леді Ді обіймала хворих на СНІД і проказу

Так-так! Цей факт також входив у список заборонених у королівській сім'ї. Без заперечень, представники монаршої родини повинні бути привітними і завжди приймати подарунки від фанатів. Однак люб'язність принцеси Діани перейшла межу дозволеності. До прикладу, у 1987 році у Великобританії відкрилася перша Міддлсексська лікарня, де перебували хворі на СНІД. Представників королівської сім'ї запросили на відкриття, аби ті проголосити промову і слова підтримки, однак принц Чарльз відмовився. Дізнавшись про байдужість чоловіка, Діана вирушила в госпіталь і під час візиту, на емоціях, зробила неймовірний вчинок – зняла рукавички і потиснула руки хворим на СНІД.



Принцеса Діана / Instagram / @​princess.diana.forever

Через кілька років після цього вона здійснила подібний вчинок під час туру Індією. Там вона відвідала кілька закладів матері Терези, серед яких були хоспіси, притулки і будинки для хворих на проказу. Попри те, що проказа визнана інфекційною хворобою, яка передається через контакт, принцеса Діана обіймала госпіталізованих і тиснула їм руки, переконуючи, що це цілком безпечно.

Її знімки з туру розліталися у пресі, як гарячі пиріжки. Діана завойовувала серця британців і жителів інших країн, доводячи свою щирість і співпереживання. Однак любов'ю до неї палали не лише британці. Після візиту до Індії Діана також стала улюбленицею матері Терези, яка померла через тиждень після загибелі принцеси.



Принцеса Діана / Instagram / @​princess.diana.forever

5. Звання ікони стилю через порушення королівського дрес-коду

Після приходу в монаршу родину Леді Ді неодноразово демонструвала бездоганне "королівське" почуття стилю, віддаючи перевагу класичним образам, прямим швам, закритим декольте і довжині за коліно. Однак прийшов момент, коли принцеса Діана почала проявляти себе в експериментах над образами. Одягавшись всупереч королівському дрес-коду, вона демонструвала свій настрій, стан душі та бажання заявити про себе.

До прикладу, одразу після виходу відвертого інтерв'ю для преси у 1994 році, в якому вона розповіла про зради принца Чарльза, принцеса Діана з'явилася на людях у чорній міні-сукні з глибоким декольте та голими плечима, а також у темних колготках. Оскільки персонам королівського роду чорний колір дозволено одягати тільки для трагічних заходів, принцеса Ді таким чином вказала на стан своєї душі та на глибоку печаль. Варто відзначити, що зізнання журналіста вкотре підкреслили її щирість та відвертість перед народом.



Принцеса Діана / Instagram / @​princess.diana.forever

Також вона носила джинси з високою посадкою, що рахувалося моветоном для королівських дружин, підводила очі яскравими олівцями і експерементувала з образами. До прикладу, під час візиту в Мельбурн у 1985 році вона з'явилася на гала-вечорі у блакитній довгій сукні, яку розбавила діамантовим намистом. Проте одягнула його не на шию, як прийнято, а на голову.