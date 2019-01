Не такий балет: чим відомий Radio and Juliet & Quatro

11 лютого на Київ чекає маленьке танцювальне диво — у столиці покажуть відому танцювальну виставу Radio and Juliet & Quatro. Балет — культове хореографічне дійство від знаменитого словенського хореографа Едварда Клюга. І хоча про нього написано чимало, 24 канал знає ще декілька цікавих фактів про виставу, що прославляє хореографічні таланти України на весь світ.

Radio and Juliet — одна з перших новаторських танцювальних вистав, яку побачили українські глядачі. Вперше незвичний балет було презентовано публіці у 2005 році. Музичним супроводом танців став один з найвидатніших альбомів того часу — OK Computer британського рок-гурту Radiohead. Завдяки сміливому поєднанню музики, хореографії та візуальної частини словенський хореограф Едвард Клюг змінив погляд глядачів не лише до самого балету, як виду мистецтва, а й до вічної історії кохання, яку написав Шекспір.

Читайте також: Найцікавіші події 2019 року: афіша концертів у Києві

Унікальний балет майже одразу викликав резонанс за кордоном. За час існування виставу Radio and Juliet з приголомшливим успіхом було презентовано у танцювальних театрах Європи, США і Азії. У кожному новому місті балет незмінно збирав аншлаги.



Балет Quatro / Андрій Максимів

У Radio and Juliet немає звичних декорацій. Замість них Клюг запропонував використовувати гру світла та відеоінсталяції. Ефект, якого йому вдалось досягнути таким чином, дозволив глядачам максимально поринути у вічну історію двох закоханих та поглянути на, здавалося б, класичний твір під геть іншим поглядом.

Головну партію Radio and Juliet протягом усього часу його існування виконує зірка світового балету, відомий український танцівник Денис Матвієнко. На рахунку Дениса — чотири гран-прі світових балетних конкурсів. Інші ролі виконують артисти ще однієї, не менш видатної української вистави, що підкорила Європу – The Great Gatsby Ballet. Естетичним доповненням до основної вистави Radio and Juliet є балет Quatro – перший приватний проект, що отримав одразу 4 номінації престижної балетної премії "Золота маска" та став лауреатом у номінації "Найкраща чоловіча роль у балеті".



Балет Quatro / Андрій Максимів

Автором музики до Quatro став композитор Мілко Лазар, а хореографом – все той самий Едвард Клюг. Завдяки такій співпраці під час вистави на сцені утворився новий вдалий творчий симбіоз – віолончель, фортепіано і танець. Нічого зайвого. І хоча Київ вже бачив Radio and Juliet & Quatro раніше, кожного разу, коли балет повертається на Батьківщину, він збирає повний аншлаг.

На сьогодні в Україні виставу подивились вже понад 12 тисяч глядачів, проте ті, хто ще тільки-но мріє доторкнутися до бурхливого світу танцю, зможе зробити це вже 11 лютого!



Аншлаг на балеті Quatro / Андрій Максимів

Фото: Андрій Максимів