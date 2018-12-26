Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон

Кіноактор Кіт Харінгтон здобув шалену популярність після того, як зіграв головну Джона Сноу в серіалі "Гра престолів". Однак чи можна назвати його актором одної ролі?

У будь-якого актора зазвичай є найпопулярніша стрічка і роль, яку він зіграв. Але часом у багатьох людей цей артист може асоціюватися лише з одним персонажем і в інших амплуа його не сприйматимуть.

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Чи можна припустити, що цей опис підходить до Кіта Харінгтона, який зіграв Джона Сноу у культовому серіалі "Гра престолів"?

На честь дня народження Кіта Харінгтона, якому 26 грудня виповнюється 32 роки, журналісти LifeStyle24 підготували перелік популярних фільмів та серіалів з актором.

Популярні картини з Кітом Харінгтоном

"Помпеї" (2014) – Майло

"Порох" (2017) – Роберт Кейтсбі

"Сьомий син" (2014) – Вільям Бредлі

"Спогади про майбутнє" (2014) – Роланд Лейтон

"Смерть і життя Джона Ф. Донована" (2018) – Джон Ф. Донован