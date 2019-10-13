Хто з представниць королівської сім'ї Великобританії одягав мінісукні: фото

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Хто з представниць королівської сім'ї одягав міні-сукні
Хто з представниць королівської сім'ї одягав міні-сукні / eonline.com

Чарівна Меган Маркл навіть після народження Арчі Харрісона не відмовляється від мінісуконь, за що часто отримує критику хейтерів. Однак не тільки герцогиня Сассекська порушувала протокол, а представниці Кенсінгтонського палацу одна за одною демонстрували стрункі ноги в пікантному вбранні.

Родина британського монарха дотримується чітких правил поведінки та зовнішнього вигляду. Загальновідомо, що представницям королівської сім'ї не дозволено носити надто короткі сукні, глибокі декольте чи допускати інші надмірні оголення в образі. Однак інколи чарівні представниці Кенсінгтонського палацу порушують встановлені правила, демонструючи струнку фігуру. 

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Врсени 2018 року Меган Маркл не дотрималась дрес-коду, вбравши мінісукню чорного кольору. Сталось це під час відвідин лондонського театру "Вікторія Палас".

Стильний образ Меган Маркл
Стильний образ Меган Маркл / Getty Images

Попри жорстку критику у мережі герцогиня Сассекська вкотре порушила етикет у вересні 2019 року. Чарівна дружина принца Гаррі одягнула під час турне Африкою сукню, довжиною вище коліна. Вбрання застібалось на ґудзики та мало розріз, який Меган Маркл притримувала, щоб не оконфузитись перед камерами. 

Меган Маркл у сукні вище коліна
Меган Маркл у сукні вище коліна / Instagram / @sussexroyal

Проте герцогиня Сассекська – не єдина, хто порушувала протокол. Найбільша прихильниця правил королева Єлизавета ІІ свого часу полюбляла носити мінісукні. Так, в 1960 – 1970 роках Її Величність навіть зверталась до дизайнера Яна Томаса з проханням, щоб він спеціально робив коротшими її плаття, надаючи вбранню "сучаснішого вигляду".

Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ в мінісукні / The Daily Mail

Слідували тодішнім трендам і сестра королеви принцеса Маргарет та донька Анна, які теж свого часу засвітились у мінівбраннях. 

Принцеса Анна в мінісукні
Принцеса Анна / Marie Claire

Та найбільш яскравою представницею королівської сім'ї, яка кинула своєрідний виклик правилам, була дружина принца Чарльза – принцеса Діана. Ще під час заміжжя з сином Єлизавети ІІ вона не приховувала своїх струнких ніг у довгих сукнях, а після розлучення частенько одягала мінісукні, як доказ емансипації.

Принцеса Діана в мінісукні
Принцеса Діана / Ghanapalaver

Принцеса Діана в мінісукні
Принцеса Вельська Діана / Ghanapalaver

Принцеса Діана в мінісукні
Леді Ді у розкішній мінісукні / Pinterest

Випадково оголилась і дружина принца Вільяма – Кейт Міддлтон. І хоч герцогиня Кембриджська дотрималась правил, однак легка сукня жовтого кольору від вітру піднялась вверх, показавши журналістам стрункі ноги. 

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / The Gloss

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Меган Маркл Єлизавета II
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