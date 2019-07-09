Не в клубі з друзями чи на яхті: якою благородною справою зайнявся син Вілла Сміта у день уродин

21-річний син Вілла Сміта, Джейден, показав справжній приклад для своїх однолітків – у день свого народження (8 липня) він відкрив власне кафе на колесах, де роздавав їжу для безхатченків.

Відповідні відеоролики з’явились на Instagram-сторінці хлопця. Свій пересуваний заклад він лаконічно назвав "I Love You Restaurant" ("Я люблю тебе, ресторане"). Десятки потребуючих підходили до фургону, щоб взяти в еко-пакетах власні порції їжі.

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"Я просто хочу дати людям те, що вони заслужили: здорову безкоштовну веганську їжу", – прокоментував відкриття ресторану Джейден Сміт.

Іменинник додав, що 8 липня була доставлена перша вантажівка з одноденним запасом їжі безхатченкам, однак така роздача харчів буде проводитись регулярно. Свою благодійну ініціативу Джейден розпочав в центрі Лос-Анджелеса.

Хто такий Джейден Сміт?Висхідна зірка Голлівуду, а також репер і танцівник, який вже прославився своїми ролями у фільмах "У гонитві за щастям", "День, коли Земля зупинилась", "Карате кід" та в інших. Хлопець виріс у зірковій сім'ї – батьками є відомі актори Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт, а рідною сестрою і братом – актриса Віллоу Сміт та актор Трей Сміт по батьковій лінії.