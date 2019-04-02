Не в королівському стилі: принц Гаррі та вагітна Меган Маркл сходили на шопінг

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцоги Сассекські в черговий раз підтвердили, що після весілля романтика не згасає. Принц Гаррі та його чарівна дружина Меган Маркл сходили за покупками, тримаючи один одного за руки.

Після розкішного королівського весілля екс-акторка приступила до своїх обов'язків представника Кенсінгтонського палацу. Однак звичний стиль життя Меган Маркл не змінила. Навіть під час вагітності вона активно займається йогою та полюбляє навідуватись до крамниць, розташованих по сусідству з резиденцією Єлизавети ІІ. 

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Такої простоти дотримується і принц Гаррі. Днями у мережі з'явились чарівні фото із шопінгу знаменитої пари. На кадрах, опублікованих у таблоїді PopSugar, видно, як принц Гаррі та вагітна Меган Маркл покидають крамницю у Лондоні. При цьому подружжя ніжно тримається за руки та демонструє сімейну ідилію. 

Для такого виходу закохані обрали досить скромне буденне вбрання. Принц Гаррі засвітився у чорних штанах, сірій футболці та кросівках. Свій look він доповнив кеппі, щоб не привертати увагу громадськості. А от Меган Маркл крокувала поряд у білосніжній футболці, джинсах та куртці кольору хакі. Кросівки завершили її стильний образ.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Лондоні
Принц Гаррі та Меган Маркл у Лондоні / PopSugar

У західних ЗМІ припускають, що візит до крамниці був пов'язаний із ремонтом маєтку у Віндзорі, який парі виділила королева Єлизавета ІІ. 

Герцоги Сассекські
Герцоги Сассекські / PopSugar

Меган Макрл народить первістка у квітні 2019 року. Про це вона зізналась під час одного зі світських заходів. На останніх місяцях вагітності дружина принца Гаррі пішла у декретну відпустку та тимчасово не буде виконувати доручення Її Величності. Букінгемський палац оголосив про це 14 березня. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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