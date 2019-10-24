Не в списку улюбленців: Єлизавета ІІ забрала фото Меган Маркл зі столика у вітальні – фотодоказ
Спекуляції навколо складного характеру Меган Маркл та її напружених відносин з членами королівської сім’ї продовжуються. Цього разу у центрі скандалу прибрана фотографія принца Гаррі з Меган Маркл з її улюбленого столика у вітальні.
Натрапивши на свіжу фотографію Єлизавети ІІ з її останнього прийому, уважні до деталей користувачі помітили неоднозначну деталь. У вівторок, 22 жовтня, Її Величність проводила традиційний прийом у Букінгемському палаці. Здавалося б, нічого надзвичайного. Проте, якщо звернути увагу на її улюблений столик біля стіни, можна помітити, що фотографій на ньому стало дещо менше.
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На задньому фоні виднілися фотокартка герцогів Кембриджських, а також окреме фото внуків Єлизавети ІІ – принца Вільяма та принца Гаррі. Однак ще в липні під час прийому у своєму кабінеті на тому ж столику був знімок з заручин принца Гаррі та Меган Маркл, якого на цих світлинах фанати молодого подружжя не помітили.
Прийом Єлизавети ІІ у жовтні 2019 року / Getty Images
Прийом у Букінгемському палаці в липні 2019 року / Getty Images
Шанувальники підозрюють, що таким чином королева проявляє своє незадоволення поведінкою Меган Маркл. Тим паче, на початку вересня в мережі з'явилася інформація, що вони з Гаррі образили Її Величність і та заборонила говорити про скандальну невістку у своїй присутності.
Також у травні 2019 року представник Єлизавети ІІ пояснив, чому саме монарх проявляє більше любові до Кейт Міддлтон, натомість, щоб заперечити особливе ставлення королеви. Він аргументував це тим, що герцогиня Кембриджська є корінною британкою, а також походить з заможної британської сім'ї. А також в мережі активно ширяться чутки, що 93-річна монархиня готує дружину принца Вільяма до престолу.
Кейт Міддлтон і Єлизавета ІІ / PopSugar
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