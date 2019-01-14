Не виконали всіх умов: Каньє Вест відмовився виступати на Coachella-2019

Популярного репера, чоловіка Кім Кардашян, запросили виступати хедлайнером на музичному фестивалі Coachella-2019. Однак Каньє Вест попросив створити для нього особливу сцену, яку організатори відмовилися будувати.

Відомий музичний фестиваль Coachella-2019 проходитиме в місті Індіо, що в Каліфорнії, з 12 по 21 квітня. На святі виступатимуть зірки світового рівня. Відкривати гала-концерт запросили знаменитого американського репера Каньє Веста, який гучно відмовився від пропозиції.

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Як повідомляє видання The Guardian, 41-річний хіп-хоп виконавець був готовий погодитися виступати хедлайнером на фестивалі за однієї умови: організатори концерту повинні були побудувати для нього окрему сцену у вигляді купола, на стінах якого транслювалися б відеоефекти.

Представники Coachella-2019 намагалися пояснити співаку, що звести таку сцену за чотири місяці неможливо, оскільки це займе значно більше часу, це по-перше, а по-друге, їм довелося б зменшити кількість вбиралень, що спровокувало б затримку в підготовці до фестивалю. Однак жоден з аргументів не подіяв на Каньє Веста і в останній момент репер відмовився підписувати угоду. Замість нього організатори фестивалю запросили виступати хедлайнером 25-річну Аріану Гранде, яка одразу і з задоволенням погодилася на пропозицію.