Не витримала й 2 тижнів: няня звільнилась після співпраці з Меган Маркл

Про норовливий характер герцогині Сассекської вже ходять легенди. Днями їх доповнила ще одна новина: інсайдери стверджують, що королівська няня звільнилась після 2 тижнів співпраці з Меган Маркл.

Як повідомляє New Idea, народження первістка дуже змінило герцогиню Сассекську. Вона настільки прагне вберегти Арчі Харрісона від всіх, що не дозволяла навіть няні брати на руки дитину. Жінка, яку найняла королівська родина для допомоги новоспеченій матусі, не витримала навіть випробувального терміну та після 2 тижнів відмовилась від вакансії.

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Меган не витримує, коли хтось залишається наодинці з Арчі. Вона ігнорує будь-яку допомогу. Ніхто не може піклуватися про нього, крім неї самої. Вона навіть не дозволяє няням займатися дитиною,

– розповів інсайдер.

Окрім цього, джерела таблоїда стверджують, що Меган не довіряє доглядати за первістком навіть своїй матері, яка спеціально приїхала до Великобританії, щоб підтримати доньку. Доріа Редлан могла всього кілька хвилин побути наодинці з внуком, після чого герцогиня забирала дитину.

"Меган любить контролювати все сама. Вона дозволяла Дорії тримати Арчі на руках тільки кілька хвилин. Вона виходила з душу і буквально вбігала до кімнати, щоб повернути його назад", – додав інсайдер.

Що відомо про пологи Меган Маркл?6 травня 2019 року герцогиня Сассекська народила первістка. У той день близько обіду представники Кенсінгтонського палацу офіційно заявили, що принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками. Пара назвала нащадка Арчі Харрісоном Маунтбаттен-Віндзором.



Згідно зі свідоцтвом про народження, пологи відбулись в елітній лондонській лікарні, вартість одного дня в якій становить близько тисячі доларів. Хлопчик народився о 5:26 зранку, а в графі професії матері було вказано "принцеса Сполученого Королівства". Наразі герцогиня Сассекська перебуває у маєтку у Віндзорі, де спільно з принцом Гаррі доглядає за новонародженим сином.