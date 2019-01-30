Не впізнати: Кім Кардашян показала кардинально іншу зачіску в рекламі

348 Читать новость на русском
Кім Кардашян змінила імідж для реклами
Кім Кардашян змінила імідж для реклами / Instagram / @kimkardashian

Американська світська левиця, модель та бізнесвумен Кім Кардашян полюбляє дивувати своїх прихильників в Instagram. Цього разу зірка приміряла кардинально інший образ, одягнувши перуку.

Білявка, з рожевим волоссям чи брюнетка – Кім Кардашян полюбляє дивувати громадськість незвичними експериментами. Однак цього разу вона перевершила себе. 

Читайте також: В білизні та на підборах: Кім Кардашян сексуально презентувала свій новий парфум

Для реклами свого б'юті-бренду KKW вона вирішила відмовитись від моделей, бо хто ж краще за самого автора прорекламує виріб. Щоб фото привернуло чималу увагу в мережі, запальна Кім Кардашян приміряла перуку з гривкою. Незвичний та дуже ефектний образ вона доповнила макіяж з акцентом на губи. Яскраві помади Кім Кардашян назвала ідеальним подарунком до Дня святого Валентина. 

Кім Кардашян в рекламі помади
Кім Кардашян в рекламі помади / Instagram / @kimkardashian

Знаменита Кім Кардашян прорекламувала помаду
Знаменита Кім Кардашян прорекламувала помаду / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян показала ідеальний подарунок на День закоханих
Кім Кардашян показала ідеальний подарунок на День закоханих / Instagram / @kimkardashian

Ймовірно, рекламна кампанія американки матиме успіх, адже понад мільйон користувачів мережі вподобали допис зірки Прихильники у коментарях зазначили, що спершу не впізнали Кім Кардашян, а інші додали, що так вона виглядає значно молодшою.

Теги: LifeStyle Краса Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
29 січня 11:15 Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
Юлія Девда 615
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
2027
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1254
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 2185
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
4428
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2696
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук