Не впізнати: Кім Кардашян показала кардинально іншу зачіску в рекламі

Американська світська левиця, модель та бізнесвумен Кім Кардашян полюбляє дивувати своїх прихильників в Instagram. Цього разу зірка приміряла кардинально інший образ, одягнувши перуку.

Білявка, з рожевим волоссям чи брюнетка – Кім Кардашян полюбляє дивувати громадськість незвичними експериментами. Однак цього разу вона перевершила себе.

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Для реклами свого б'юті-бренду KKW вона вирішила відмовитись від моделей, бо хто ж краще за самого автора прорекламує виріб. Щоб фото привернуло чималу увагу в мережі, запальна Кім Кардашян приміряла перуку з гривкою. Незвичний та дуже ефектний образ вона доповнила макіяж з акцентом на губи. Яскраві помади Кім Кардашян назвала ідеальним подарунком до Дня святого Валентина.



Кім Кардашян в рекламі помади / Instagram / @ kimkardashian



Знаменита Кім Кардашян прорекламувала помаду / Instagram / @ kimkardashian



Кім Кардашян показала ідеальний подарунок на День закоханих / Instagram / @ kimkardashian

Ймовірно, рекламна кампанія американки матиме успіх, адже понад мільйон користувачів мережі вподобали допис зірки Прихильники у коментарях зазначили, що спершу не впізнали Кім Кардашян, а інші додали, що так вона виглядає значно молодшою.