Не впізнати: Наталія Могилевська приміряла трендове зимове вбрання

Красуні з усього світу часто недолюблюють зиму, адже в цю пору року більше дбають про тепло і затишок, аніж про стиль. Однак і взимку можна виглядати розкішно – доводить своїм прикладом Наталія Могилевська.

Зірка розмістила у своєму блозі серію зимових фото, які приголомшили мережу. Перед камерою Наталія Могилевська постала у світлому пальто з поясом, яке підкреслило її струнку фігуру. Міді-спідниця та гольф доповнили її модний образ. Окрім цього, співачка приміряла трендові чоботи на стійких підборах та окуляри. Маленька чорна сумочка завершила ефектний look Наталії Могилевської.

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До слова, такий образ чудово підійде для офісних працівників, адже він поєднав елегантність та витриманість. Також total white гармонійно виглядатиме і на романтичному побаченні, і під час відвідання ресторану.



Наталія Могилевська на вулицях Києва / Instagram / @ nataliya_mogilevskaya



Наталія Могилевська показала зимовий образ / Instagram / @ nataliya_mogilevskaya



Стильний look Наталії Могилевської / Instagram / @ nataliya_mogilevskaya



Наталія Могилевська приміряла трендове вбрання / Instagram / @ nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, що чимало користувачів мережі не впізнали співачку та засипали її компліментами. "Ви просто сяєте", "Вам дуже пасує", "Неймовірна красуня", "Спершу не впізнала! Виглядаєте чудово", – написали прихильники Наталії Могилевської.