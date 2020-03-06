Не зачіпає ні краплі, – Go_A відповіли на критику в мережі

Майже два тижні тому глядачі визначили своїх фаворитів Національного відбору на Євробачення-2020. Україну в Роттердамі представить гурт Go_A. Після перемоги на музикантів посипався шквал критики як від публіки, так і від вітчизняних зірок. Проте колектив зізнався, що не зважає на хейт у мережі та продовжує готуватися до травневого конкурсу.

Етногурт Go_A став абсолютним фаворитом суддівського та глядацького голосування у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020. Проте далеко не всі українські глядаці оцінили творчість колективу гідно. Музикантам досі щодня доводиться чути критику стосовно фольклорних мотивів пісні "Соловей". Проте, за словами артистів, їх не ображає потужний хейт.

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На особистій сторінці в інстаграмі гурт Go_A опублікував розлогий допис, у якому розповів, як триває їхня підготовка до міжнародного пісенного конкурсу. Вони зазначили, що щодня знаходять час для численних коментарів прихильників та по-справжньому вдячні за такий шквал підтримки. Музиканти наголосили, що вони відкриті до спілкування з фоловерами. Проте зауважили, що часом їм доводиться стикатися й з хейтерами, критика яких не впливає на їхнє прагнення до перемоги.

На питання щодо нашого ставлення і реакцій на такі ситуації офіційно заявляємо – не зачіпає ні краплі. Ми отримали вашу підтримку і робимо усе, щоб бути гідними представниками нашої країни. Євробачення - це гостра тема. Тому, уникнути чийогось бажання похайпити на цій темі майже нереально. Хейтіть, будь ласка, тільки назву правильно вимовляйте,

– прокоментував Go_A.

Також виконавці зізналися, що вже допрацювали фінальну версію свого синглу "Соловей" – мінімальні зміни додали пісні яскравіших барв. Крім того, через напружений графік вони відчувають брак часу, проте це лише додало їм стресостійкості: "24 години у добі стало критично замало. Журналістів бачимо частіше, ніж рідних і друзів. Бажання робити круто і викладатися на 100% з кожним днем усе більше".

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Нагадаємо, що 22 лютого в Києві пройшов фінал Національного відбору Євробачення-2020. За результатами голосування глядачів та суддів, перемогу здобули представники гурту Go_A . Відтак саме вони виступлять у наступному етапі шоу та презентують на європейській сцені пісню Solovey.

Варто зазначити, що одразу після оголошення результатів на гурт Go_A посипалася критика та звинувачення у принизливих для держави сенсах. Так, соліст популярного колективу "Антитіла" Тарас Тополя назвав трек Solovey "абсолютно чужорідною естетикою" . Український композитор Володимир Бистряков не оцінив вокальні здібності солістки – "дівчина голосить-виводить цей фольк-жах" . А продюсерка Олена Мозгова, яка є дружиною учасника конкурсу David Axelrod, назвала етномотиви переможної пісня псевдофольком.