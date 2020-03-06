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Не зачіпає ні краплі, – Go_A відповіли на критику в мережі

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Go_A відповіли на критику в мережі / Instagram / @go_a_band

Майже два тижні тому глядачі визначили своїх фаворитів Національного відбору на Євробачення-2020. Україну в Роттердамі представить гурт Go_A. Після перемоги на музикантів посипався шквал критики як від публіки, так і від вітчизняних зірок. Проте колектив зізнався, що не зважає на хейт у мережі та продовжує готуватися до травневого конкурсу.

Етногурт Go_A став абсолютним фаворитом суддівського та глядацького голосування у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020. Проте далеко не всі українські глядаці оцінили творчість колективу гідно. Музикантам досі щодня доводиться чути критику стосовно фольклорних мотивів пісні "Соловей". Проте, за словами артистів, їх не ображає потужний хейт. 

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На особистій сторінці в інстаграмі гурт Go_A опублікував розлогий допис, у якому розповів, як триває їхня підготовка до міжнародного пісенного конкурсу. Вони зазначили, що щодня знаходять час для численних коментарів прихильників та по-справжньому вдячні за такий шквал підтримки. Музиканти наголосили, що вони відкриті до спілкування з фоловерами. Проте зауважили, що часом їм доводиться стикатися й з хейтерами, критика яких не впливає на їхнє прагнення до перемоги. 

На питання щодо нашого ставлення і реакцій на такі ситуації офіційно заявляємо – не зачіпає ні краплі. Ми отримали вашу підтримку і робимо усе, щоб бути гідними представниками нашої країни. Євробачення - це гостра тема. Тому, уникнути чийогось бажання похайпити на цій темі майже нереально. Хейтіть, будь ласка, тільки назву правильно вимовляйте,
– прокоментував Go_A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привіт! ⠀ Друзі, як то кажуть: «перед бурею затишшя». Останнє офіційно закриваємо і включаємося у комунікацію з вами. ⠀ Щодня читаємо ваші повідомлення та коментарі і, по-людськи, дякуємо за цей шквал підтримки. ⠀ Відповісти на все фізично неможливо. То ж, сьогодні пройдемося по верхівці айсбергу. ⠀ ️Підготовка. Вона йде. Фінальна версія пісні допрацьована. Хоч і з мінімальними змінами, але має ще більше яскравих фарб. Завтра прогон номеру, а настрій - бойовий! ⠀ ️Хейт. Серед крутості вашої підтримки, зрідка зустрічаємо відгуки, які транслюють прямо протилежний настрій. Тому, на питання щодо нашого ставлення і реакцій на такі ситуації офіційно заявляємо - не зачіпає ні краплі. Ми отримали вашу підтримку і робимо усе, щоб бути гідними представниками нашої країни. Євробачення - це гостра тема. Тому, уникнути чийогось бажання похайпити на цій темі майже нереально. Хейтіть, будь ласка, тільки назву правильно вимовляйте;) ⠀ ️Зміни. Їх маса. Але якщо конкретно, то: Катя знову у Києві; 24 години у добі стало критично замало; журналістів бачимо частіше, ніж рідних і друзів; нервів і стресостійкості прибавилося; страхів і сумнівів відбавилося; бажання робити круто і викладатися на 100% з кожним днем усе більше. ⠀ ️Щоб налагодити нашу комунікацію - залишайте в коментарях під цим дописом питання, на які хочете отримати відповіді. Або ж пишіть нам про теми, які вас найбільше цікавлять. ⠀ Ми завжди відкриті! Хочемо розповісти більше про себе і дізнатися більше про кожного з вас! ⠀ Обіймаємо. Ваші Go_А!

Допис, поширений Go_A (@go_a_band)

Також виконавці зізналися, що вже допрацювали фінальну версію свого синглу "Соловей" – мінімальні зміни додали пісні яскравіших барв. Крім того, через напружений графік вони відчувають брак часу, проте це лише додало їм стресостійкості: "24 години у добі стало критично замало. Журналістів бачимо частіше, ніж рідних і друзів. Бажання робити круто і викладатися на 100% з кожним днем усе більше". 

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Нагадаємо, що 22 лютого в Києві пройшов фінал Національного відбору Євробачення-2020. За результатами голосування глядачів та суддів, перемогу здобули представники гурту Go_A. Відтак саме вони виступлять у наступному етапі шоу та презентують на європейській сцені пісню Solovey. 

Варто зазначити, що одразу після оголошення результатів на гурт Go_A посипалася критика та звинувачення у принизливих для держави сенсах. Так, соліст популярного колективу "Антитіла" Тарас Тополя назвав трек Solovey "абсолютно чужорідною естетикою". Український композитор Володимир Бистряков не оцінив вокальні здібності солістки – "дівчина голосить-виводить цей фольк-жах". А продюсерка Олена Мозгова, яка є дружиною учасника конкурсу David Axelrod, назвала етномотиви переможної пісня псевдофольком.

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Автор: Марина Джура
Теги: Євробачення 2020 Новини LifeStyle LifeStyle Go_A
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