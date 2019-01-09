Не збирається відсиджуватися в декреті: Меган Маркл оголосила про свій перший офіційний вихід

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Після католицького Різдва члени королівської сім'ї влаштували собі двотижневі канікули і мало з'являлися на публіці. Після різдвяних канікул принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про свій перший офіційний вихід.

Герцог і герцогиня Сассекські відпочивали від світських заходів близько двох тижнів. Однак різдвяні канікули завершилися, тому вони вирішили повертатися до звичного графіку. Попри те, що через декілька місяців Меган Маркл народить первістка, вона не збирається відправлятися в декрет.

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Новий рік герцоги Сассекські вирішили почати з відвідування графства Мерсісайд. Принц Гаррі і Меган Маркл відвідають відкриття меморіальної дошки, присвяченої 100-річчю після смерті знаменитого англійського письменника і солдата Вілфреда Оуена. Після офіційної частини герцоги Сассекські зустрінуться з місцевими ветеранами та членами інституту Birkenhead Old Boys, до якого належав Вілфред Оуен.

Після цього принц Гаррі і Меган Маркл відвідають організацію, яка має назву Tomorrow's Women Wirral. Вона була створена і 2011 році для підтримки жінок, які звільнилися з в'язниці. Метою цього об’єднання було підтримувати їхнє психічне здоров'я, організовувати освітні курси з питань побутового насильства і наркоманії. Жінки з організації Tomorrow's Women Wirral розповідатимуть королівській парі про те, як адаптувалися до вільного життя.

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Великобританія
Джерело: 24 канал
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