Не знаю, як жити без тебе, – репер Diddy зворушливо прокоментував смерть екс-коханої

Західні ЗМІ вибухнули новиною: 15 листопада у Каліфорнії померла модель та акторка Кім Портер. На сумну звістку відреагував екс-бойфренд зірки та батько її трьох дітей – репер Diddy.

Артист і досі не може оговтатись від втрати. Хоч його стосунки з Кім Портер були досить непростими, у мережі Diddy опублікував щемливі дописи, які приголомшили всіх прихильників.

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За словами репера, він досі сподівається, що смерть моделі – це всього лише страшний сон, відтак мама його трьох дітей досі жива. Артист підібрав архівні кадри з кім Портер, які розчулили мережу. Не менш щемливим були і слова про модель.

Упродовж останніх трьох днів я намагався прокинутися від цього жаху. Але не можу цього зробити. Не знаю, що буду робити без тебе, мала. Я так сумую. Намагаюсь віддати данину тобі, пробую знайти потрібні слова, щоб пояснити, наскільки ти була дорогою в наших незрозумілих стосунках,

– розповів Diddy.

Репер не зміг пояснити, наскількиважливою для нього була Кім. За словами Diddy, вони були "більше, ніж найкращими друзями, більше, ніж спорідненими душами, а кимось зовсім іншим". Тому смерть Кім – це удар, від якого артист "не знає, як жити далі".

Окрім цього, Diddy пообіцяв, що подбає про їхніх дітей – близнят Джессі Джеймс і Д'Лілу, а також сина Крістіана.

Я роститиму наших дітей так, як ти мене вчила. Любитиму тебе завжди! Я не можу повірити в це лайно!

– додав Diddy.

Нагадаємо, що тіло Кім Портер знайшли 15 листопада у її маєтку в Каліфорнії. Наразі невідомо, від чого померла 47-річна модель. Незадовго до смерті вона скаржилась на погане самопочуття та консультувалась зі своїм лікарем. Відтак правоохоронці підозрюють, що пневмонія або вірус з Африки став причиною смерті Кім Портер.