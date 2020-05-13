У неадекватному стані ґвалтував мене: Сніжана Онопко розкрила шокуючі деталі подружнього життя

Українська модель зі світовим ім'ям розлучається з чоловіком після 10 років шлюбу. Раніше Сніжана Онопко заявляла, що причиною стали жорстокість та насильство, проте нині наважилася розкрити скандальні деталі. Чоловік Микола Щур не лише бив дружину та її маму, а й ґвалтував кохану.

Подробиці подружнього життя 33-річна Сніжана Онопко розповіла в інтерв'ю журналу "СтарХит". Вона зізналася, що тривалий час жила у страху перед чоловіком та боялася розсекретити особисте у пресі. Впливовий київський бізнесмен Микола Щур підіймав руку не лише на дружину, а й на свою тещу.

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Сніжана Онопко наголосила, що страждала від побоїв одразу після шлюбу, як тільки переїхала у маєток чоловіка після весілля. Знаменитість зізнається, що часом приходила в себе лише за три дні. Проте тоді почуття затьмарювали розум і вона пробачала коханого. До того ж він щоразу розкаювався за насильство: ставав на коліна, плакав, просив вибачення.

Фотомодель та манекенниця розповіла, що значно серйозніші проблеми у їхній родині почалися після того, як Микола Щур повернувся з в'язниці, куди його запроторили за шахрайство. Після відбуття терміну в нього відбувається "повна деградація". Одного разу він побив свою тещу ногами, а тоді наказав відвезти її до лікарні. Він погрожував їй, аби інцидент не став публічним та не набув розголосу в ЗМІ.

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Сама ж дружина тирана неодноразово намагалася втекти від нього, проте охорона, яка супроводжувала її на кожному кроці, щоразу перешкоджала намірам. За 10 років подружнього життя вона жодного разу не була вагітною, адже усвідомлювала, що народити від Миколи Щура – "смерть". Останньою краплею стало те, що екскоханий зґвалтував її.

Мене ловили в шкарпетках взимку і приводили назад. Коля постійно погрожував тим, що у мене ніколи не буде сім'ї, якщо я піду… Зараз вирішила надати всьому розголосу, тому що людина, будучи в неадекватному стані, ґвалтувала мене,

– заявила Сніжана Онопко.

Нагадаємо, що вперше модель заговорила про розлучення та скандал у сім'ї наприкінці квітня цьогоріч. Тоді Сніжана Онопко розповіла про зради і побої чоловіка та наголосила, що він неодноразово погрожував їй. Бізнесмен проводив час у родинному маєтку зі своєю коханкою, а зараз хоче залишити ексдружину без майна. Микола Щур ховає від Онопко машину та не віддає частину особистих речей і прикрас.