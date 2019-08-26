Неактивна в соцмережах Анджеліна Джолі створила YouTube-канал: які відео публікує акторка

Попри пору надмірної соціальності, Анджеліна Джолі є однією з небагатьох знаменитостей, у яких немає сторінки в Instagram чи інших популярних соцмережах. Проте YouTube-канал голлівудська зірка все-таки вирішила завести, аби ділитися на ньому інформацією про свою благодійну роботу.

Як відомо, окрім акторської діяльності Анджеліна Джолі також займається благодійними проектами і є послом доброї волі ООН. Тому створення її YouTube-каналу безпосередньо пов'язане з її роботою у цьому напрямку.

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Сторінка Джолі вже підтверджена адміністраторами як офіційна, оскільки біля її імені є значок верифікацїі. Також на каналі вже опубліковано два перших відеоролики, на одному з яких вона виступає у Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, яка відбулася наприкінці березня.

А на іншому відео Анджеліна Джолі доповідає на сніданку Women in Entertainment від журналу The Hollywood Reporter ще у 2017 році. Проте, ймовірно, її ранковий візит і промова є дуже важливими для неї, оскільки вона обрала його з багатьох інших своїх появ.

Після багатьох років відданого служіння Верховній комісії ООН у справах біженців Анджеліна Джолі була призначена спецпосланцем організації у квітні 2012 року. Джолі фокусується на великих кризах, які призводять до масової міграції населення, займається інформуванням і представляє Верховну комісію ООН у справах біженців на дипломатичному рівні. Вона внесла великий внесок у життєво важливе питання допомоги людям, які були змушені покинути свої будинки, – написали представники Джолі під першим відео з акторкою.

Дивитися відео з Анджеліною Джолі: