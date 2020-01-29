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"НеАнгели" зізналися, що їм не подобається одна в одній

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Гурт "НеАнгели" / Instagram / @neangely.official

Популярні українські артистки, учасниці гурту "НеАнгели" Віка та Слава працюють разом вже 13 років. За цей час, здавалося б, можна знайти спільну мову, проте, як зізнаються зірки, між ними й досі виникають непорозуміння.

Українські знаменитості, що працюють в колективах, часто зізнаються, що їм важко знайти компроміси у роботі. Не є виключенням і солістки гурту "НеАнгели" Вікторія та Слава. Про те, що заважає стати їм найкращими друзями, артистки розповіли в інтерв'ю для шоу "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

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Слава зазначила, що успіх колективу забезпечують сталеві нерви. Та вона не визначилася чи то сама така терпляча, чи то колега намагається стримувати себе. На думку Камінської в жіночому гурті завжди є конкуренція, яка заважає. Також рудоволоса красуня додала, що Віка не завжди підтримує її.

Вікторія зізналася, що у них зі Славою зовсім різний світогляд. Через це вони не дають інтерв'ю удвох, бо постійно перебивають одна одну. Проте зірки вважають, що в різних думках їхня сила.

Щодо конкуренції, то Віка стверджує, що вважає себе абсолютно повноцінною жінкою з наповненим різними емоціями та подіями життям. Вона лише уточнила, що Камінська інколи у професійних моментах бісить її.

В основному тільки професійні питання можуть мене чимось не влаштовувати – робота на сцені, робота з аудиторією, вибір одягу,
– каже Віка.

До цього сама Слава додала, що вони з Вікою багато часу проводять разом, тому не дивно, що бувають випадки, коли вони дратують одна одну.

Коли вмикається камера, виходить дуже дивна аура загадковості в нашому з нею спілкуванні. Ми занадто багато часу проводимо разом,
– прокоментувала Слава. 

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Слава Камінська
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