Першочергово Україна планує відновити авіасполучення з низкою країн, серед них – Болгарія. 24 канал зібрав список найгарніших місць, які варто відвідати.

Редакція 24 каналу зібрала список з найцікавішими місцями, які можна відвідати в Болгарії, адже незабаром Україна планує відновити авіасполучення з 5 країнами: Грузією, Туреччиною, Азейбарджаном, Кіпром і Болгарією.

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Що подивитись у Болгарії

Пловдив

Місто у Болгарії, яке наповнене контрастами – Пловдив. Це друге за величиною місто, і розташоване на річці Маріца.

У Пловдиві дуже розповсюджені піші або велосипедні прогулянки, адже так можна ознайомитись із усіма історичними пам'ятками. А їх тут чимало! Пловдив пропонує туристу відомі на весь світ пам'ятки від Античності до Середньовіччі та Нового часу.



Місто Пловдив у Болгарії / Фото: triplook.me

Мельник

Мельник – місто в Благоєвградській області Болгарії, розташоване в гірській місцевості. Це місто входить до складу общини Сандаеський і в честь нього називається хребет і пік на острові Лівінгстон, південних Шетландських островів Антарктиди.

З 1968 року Мелник був оголошений містом-музеєм.



Місто-музей Мельник / Фото: travelbulgarianews

Велике Тирново

Місто, яке часто називають "містом царів" у Болгарії – це Велике Тирново. Воно славиться безліччю чудових архітектурних пам’ятників і є одним з найкрасивіших міст Болгарії.

Велике Тирново розташоване навколо вигину річки Янтра, а історичний центр лежить на трьох пагорбах: Царевец, Трапезіца та Світла Гора.



Велике Тирново / Фото: alltravels.com.ua

Созополь

Місто Созополь розташоване на кількох невеликих півостровах у південній частині Бургаської затоки.

Созополь – одне з найстаріших міст Болгарії, а також є спадкоємцем грецької колонії Аполлонія. У місті проходить щорічне свято мистецтва "Аполонія", як приваблювало багатьох туристів.



Місто Созополь / Фото: orangesmile.com

Фортеця Белоградчик

Фортеця Белоградчик також відома як Калета – старовинна фортеця. Вона розташована на північному схилі Балканських гір. Фортеця добре зберіглась до наших днів і є пам’ятником культури країни.

Фортеця Белоградчик має товсті стіни – 2 метри біля основи, а висота – 12 метрів. Площа фортеці понад 10 тисяч квадратних метрів.



Фортеця Белоградчик / Фото: vf3506.myportfolio.com

Озера у Рильських горах

Озера у Рильських горах – це комплекс зі 7 озер: Сльоза, Око, Нирка, Близнюки, Трилистник, Рибне озеро та Нижнє озеро.

Озера розташовані на висоті від 2 тисяч до 2,5 тисяч метрів над рівнем моря. Озера розміщені один над одним і з’єднуються невеликими потоками, які утворюють крихітні водоспади і каскади.



Озера у Рильських горах / Фото: marshrut-club.com