Єгипет з 1 липня відкриває авіасполучення, зокрема з Україною. Але МОЗ України зазначає, що Єгипет потрапив до "червоної" зони, тож українським туристам не рекомендують планувати туди поїздку.

Нещодавно МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. І Єгипет потрапив до списку "червоної" зони, але попри це, вже з 27 червня в країні введуть пом'якшення карантину і знімуть певні обмеження. Редакція 24 каналу закликає бути обережними і обирати безпечні країни для мандрівок.

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Що подивитись в Єгипті

Єгипетські копти

Цікавий і небанальний варіант познайомитись з Єгиптом – це знайомство з різними культурами людей, які проживають на цій території. Цікавими є копти. Вони розмовляють єгипетським діалектом арабської мови. Коптська мова збереглась лише в церкві.

Копти сповідують християнство, а незначна частка – це християни-уніяти. Коптські церкви можна знайти майже в кожному місті Єгипту.



Церква коптів / Фото travel.tochka.net

Каїрська кава

Каїр – столиця Єгипту. Тут є безліч туристичних пам’яток, які варто відвідати. Але Каїр відомий не тільки архітектурою, а ще й кавою. Тому, відвідуючи це місто, варто випити кави.



Каїрська кава / Фото pic2.me

Храм Луксора

Храм Луксора розташований на правому березі Нілу, у межах сучасного міста Луксор. Храм – це руїни центрального храмового комплексу Амона-Ра.

Найдавніша частина – свата святих, з прилеглими залами, що прикрашені монументальними рельєфами та написами.



Руїни храму Луксора / Фото tonkosti.ru

Гора Синай

Гора Синай ще відома як "гора Гореб", "гора Муса", "Гебел-Муса" або "Джабал-Муса", що означає "гора Мойсея". Вона має висоту понад 2 тисяч метрів і розташована на Синайському півострові.

На вершині гори розташований православний храм Святої Трійці і маленька мечеть. На північ від церкви під скелею є печера, де, згідно з Біблією, протягом сорока днів і ночей ховався Мойсей. На північному схилі – православний печерний храм пророка Іллі та його колодязь, а також православна капличка Богородиці. А біля підніжжя гори стоїть монастир Святої Катерини.



Релігійна пам'ятка гора Синай / Фото medium.com

Фортеця Кайтбей

У єгипетському місті Александрія є фортеця 15 століття. Це Александрійська Цитадель Кайтбея.

Цитадель була закладена у 1477 році мамлюцьким султаном Аль-Ашрафом Саїфом аль-Діном Кайтбеєм. Фортеця Кайтбей зведена на місці одного зі Семи чудес стародавнього світу – Александрійського маяка.



Фортеця Кайтбей у місті Александрія / Фото egypt-ru.touristgems.com

Блакитна діра у Червоному морі

Підводна вертикальна печера Блакитна діра у Червоному морі неподалік від Дахабу в Єгипті. Блакитна діра вважається найнебезпечнішим місцем у світі для занурень. Це місце часто називають "Кладовище дайверів".

Глибина – близько 130 метрів.



Блакитна діра / Фото modecollective.com