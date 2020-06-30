Небанальний Єгипет: місця, які заворожують
Єгипет з 1 липня відкриває авіасполучення, зокрема з Україною. Але МОЗ України зазначає, що Єгипет потрапив до "червоної" зони, тож українським туристам не рекомендують планувати туди поїздку.
Нещодавно МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. І Єгипет потрапив до списку "червоної" зони, але попри це, вже з 27 червня в країні введуть пом'якшення карантину і знімуть певні обмеження. Редакція 24 каналу закликає бути обережними і обирати безпечні країни для мандрівок.
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Що подивитись в Єгипті
Єгипетські копти
Цікавий і небанальний варіант познайомитись з Єгиптом – це знайомство з різними культурами людей, які проживають на цій території. Цікавими є копти. Вони розмовляють єгипетським діалектом арабської мови. Коптська мова збереглась лише в церкві.
Копти сповідують християнство, а незначна частка – це християни-уніяти. Коптські церкви можна знайти майже в кожному місті Єгипту.
Церква коптів / Фото travel.tochka.net
Каїрська кава
Каїр – столиця Єгипту. Тут є безліч туристичних пам’яток, які варто відвідати. Але Каїр відомий не тільки архітектурою, а ще й кавою. Тому, відвідуючи це місто, варто випити кави.
Каїрська кава / Фото pic2.me
Храм Луксора
Храм Луксора розташований на правому березі Нілу, у межах сучасного міста Луксор. Храм – це руїни центрального храмового комплексу Амона-Ра.
Найдавніша частина – свата святих, з прилеглими залами, що прикрашені монументальними рельєфами та написами.
Руїни храму Луксора / Фото tonkosti.ru
Гора Синай
Гора Синай ще відома як "гора Гореб", "гора Муса", "Гебел-Муса" або "Джабал-Муса", що означає "гора Мойсея". Вона має висоту понад 2 тисяч метрів і розташована на Синайському півострові.
На вершині гори розташований православний храм Святої Трійці і маленька мечеть. На північ від церкви під скелею є печера, де, згідно з Біблією, протягом сорока днів і ночей ховався Мойсей. На північному схилі – православний печерний храм пророка Іллі та його колодязь, а також православна капличка Богородиці. А біля підніжжя гори стоїть монастир Святої Катерини.
Релігійна пам'ятка гора Синай / Фото medium.com
Фортеця Кайтбей
У єгипетському місті Александрія є фортеця 15 століття. Це Александрійська Цитадель Кайтбея.
Цитадель була закладена у 1477 році мамлюцьким султаном Аль-Ашрафом Саїфом аль-Діном Кайтбеєм. Фортеця Кайтбей зведена на місці одного зі Семи чудес стародавнього світу – Александрійського маяка.
Фортеця Кайтбей у місті Александрія / Фото egypt-ru.touristgems.com
Блакитна діра у Червоному морі
Підводна вертикальна печера Блакитна діра у Червоному морі неподалік від Дахабу в Єгипті. Блакитна діра вважається найнебезпечнішим місцем у світі для занурень. Це місце часто називають "Кладовище дайверів".
Глибина – близько 130 метрів.
Блакитна діра / Фото modecollective.com