Небажані подарунки на 8 березня: пояснення психотерапевта

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Що не варто дарувати на 8 березня?
Що не варто дарувати на 8 березня? / Study Breaks Magazine

Поряд із подарунками, від яких у день 8 березня дівчата та жінки отримують захват, існують і ті, що можуть зіпсувати свято. Про те, як обрати річ, яка не залишить осаду в душі вашої половинки, редакції Lifestyle24 розповіла психотерапевтка Катерина Дзіґуа.

Під час вибору й покупки презенту спеціалістка радить звертати увагу не так на конкретну річ, а радше на те, наскільки вона відповідає вподобанням коханої. А передовсім, каже вона, варто з'ясувати, як ваша обраниця ставиться до свята: чи чекає в цей день чогось особливого, а чи він для неї такий, як інші. "Вже тоді можете думати про подарунок, який вручите. Перед тим, як обиратимете його, поспостерігайте за людиною: зауважте, що вона носить, їсть, читає, із ким спілкується та де любить проводити вільний час. Якщо це не вдається зробити, тоді обговоріть з дівчиною бажану для неї річ напряму", – переконана Катерина Дзіґуа.

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Банальний подарунок

До цього блоку подарунків належать м'які іграшки, статуетки, рамки для фото та інші дрібнички, які можуть впасти в око мимохідь, а дехто ще й вирішить похапцем прикупити їх. "Це категорія речей шаблонних – тих, які нібито для жінки та сприяють її щастю. Будь-чому із цього списку я б не зраділа. Подібний презент свідчить, що хлопець не надто сильно роздумував над вибором і знехтував вподобаннями своєї коханої. Також, вручаючи такі штучки, чоловіки можуть думати, наче догодили жінці, подарувавши їй у цей день хоча б щось, але насправді зробили обраниці неприємно", – пояснює психотерапевтка.

Що не дарувати на 8 березня
М'яка іграшка – банальний подарунок для дівчини / Pixabay

Непрактичний подарунок

Це той подарунок, який дівчина навряд чи буде використовувати щодня. Цікаво, що сюди входять навіть квіти та солодке, адже дехто проти загорнутих букетів, інших же набрати зайві кілограми спокушатимуть цукерки і торт. "До цієї групи презентів належить майже будь-яка річ, що просто стоятиме і буде припадати пилюкою. Уявімо, що коханий подарував мені кавомашинку. Однак він не знав, що я взагалі не п'ю кави, тому навряд чи спробую приготувати її на подарованому апараті. Така ж ситуація у мене зі солодощами. Щодо квітів, то я їх люблю, але буду вдячна, коли в букеті будуть ті, які мені до вподоби…Тобто, навіть у таких елементарних речах відчувається потреба знати смаки вашої обраниці", – зазначає Катерина Дзіґуа.

Що не дарувати на 8 березня
Квіти – чудовий подарунок, але чи не засмутить він вашу обраницю? / Pixabay

Здешевлений подарунок

Одним із таких варіантів, як вважає психотерапевтка, є парфуми. "Треба чітко знати, які саме любить жінка, та, купуючи їх, переконатись, що не візьмете підробку. Враховувати це потрібно й тоді, коли хочете подарувати ювелірні вироби. Вони повинні бути з цінного металу, а не біжутерією, придбаною в найближчому такому магазині. Аксесуари жінка може купити самотужки", – каже вона.

Що не дарувати на 8 березня
Дешеву біжутерію вносять до списку антиподарунків на 8 березня / Pixabay

Ще один подарунок, який може сам себе здешевити, – грошовий сертифікат. А промовляти це буде сума, на яку хлопець запропонував купити щось дівчині. "Припустимо, що на 8 березня коханий вручив мені 500-гривневий сертифікат, який я зможу обміняти на косметику в магазині натуральної продукції. І похід туди з такою сумою покаже, що я куплю достатньо. Але коли отримуєш такий же сертифікат і в ту ж крамничку, але на 100-150 гривень, то розумієш, що повернешся з однією-двома дрібничками. Тому в цьому випадку не варто бути жадібним", – радить психотерапевтка.

Необережний подарунок

Здавалося б, комплект білизни, косметика чи похід у спа-салон, чого потребують дівчата для підтримання своєї краси і впевненості, є чи не найбільш виграшними варіантами подарунків на 8 березня. Проте, як вважає Катерина Дзіґуа, такі речі слід дарувати в тому випадку, коли пара достатньо близька і знає одне одного.

Що не дарувати на 8 березня
Білизну радять дарувати тоді, коли ви з коханою достатньо близькі / Pixabay

"І знову ж: якщо хлопець напряму спитав, чи люблю я мереживне спіднє, чого із косметичних засобів мені бракує і якими саме тональним кремом, пудрою, помадою я користуюсь, тоді це буде тільки в плюс. Коли ж він обиратиме це все без попереднього узгодження, тобто, вгадуватиме, презент може бути невдалим", – пояснює психотерапевтка.

Якщо такий одержали

За словами Катерини Дзіґуи, якщо обранець трішки помилився з вибором подарунка або взагалі не справдив ваших очікувань щодо цього, передовсім, йому треба подякувати. "Все-таки мінімальних старань для того, щоб зробити ваше 8 березня радісним, він доклав. Ще дівчатам не слід показувати образу чи злість, яка або здивує вашого хлопця чи чоловіка, або ще більше пригнітить. Проте після того, як вам вручили подарунок, його слід обговорити, адже якщо хлопець не розумітиме, що презент не подобається, то не врахує це і наступного разу. А знаючи, чого ви хочете, він впевненіше обиратиме бажану вам річ", – переконана вона.

 

 

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Автор: Юлія Девда
Теги: Публікації 8 березня LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Статті
Джерело: LifeStyle 24
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